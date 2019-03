Společnost Boeing nainstaluje do svých letounů typu 737 MAX nové bezpečnostní prvky. Napsal to britský deník Financial Times. Stroje jsou v současnosti cílem vyšetřování kvůli dvěma nehodám za posledního půl roku, při kterých zemřelo téměř 350 lidí. Boeing zatím zprávu nekomentoval.

Washington 19:15 21. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít