Boeing slíbil chybějící nový software do letadel MAX už loni, píše The New York Times

Zástupci společnosti Boeing se loni, po pádu indonéského Boeingu 737 MAX, sešli s představiteli svazu pilotů aerolinek Southwest Airlines a American Airlines. Informovali je, že chystají novou verzi softwaru do letadel 737 MAX. Od té doby firma piloty nekontaktovala. V neděli tentýž stroj havaroval v Etiopii. Na software se stále čeká a Boeing tvrdí, že by měl být připraven v dubnu. Zpoždění je předmětem vyšetřování, píše list The New York Times.

Washington 13:41 15. března 2019