Slovenské domácnosti zaplatí měsíčně po krachu dceřiné společnosti Bohemia Energy jen pár eur navíc

Před krachem Bohemia Energy v Česku ukončila činnost i její slovenská dceřiná společnost. Slovakia Energy byla největším alternativním dodavatelem v zemi. Elektřinu nebo plyn zajišťovala skoro 300 tisícům odběratelů. Zatímco v Česku se zákazníci vyrovnávají až s několikanásobným zdražením energií, slovenští klienti si připlatí jen několik eur. Bratislava 11:32 4. listopadu 2021

„To mi nejprve přišla SMS. Z ničeho nic čtu, že se ruší elektrika a plyn, tak jsem zpanikařila. Hned jsem volala synovi. Potom přišlo vyrozumění, i v televizi to hlásili, že končí,“ vypráví Radiožurnálu šedesátnice Vilma.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Slováky nečeká po krachu Bohemia Energy výrazně zdražení. Více si poslechněte v reportáži zpravodaje Českého rozhlasu na Slovensku Ladislava Nováka

Usmívá se a očividně se jí ulevilo. Před chvílí po hodinách čekání přišla na řadu a mohla řešit trvalou smlouvu s dodavatelem poslední instance: „Přišli jsme o půl jedné, potom jsme zjistili, že nám ještě chybí papíry, tak potom jsme znovu přišli po hodině, ale tři hodiny jsme tu čekali. Jde to strašně pomalu.“

Před pobočkou státní firmy Slovenský plynárenský průmysl v jednom z bratislavských nákupních center v tichosti čeká asi 15 lidí. Nikoho dalšího dnes neobslouží, stroj na vydávání pořadových čísel už zaměstnanci vypnuli.

Fronty desítek lidí se před zákaznickými centry dodavatelů poslední instance napříč Slovenskem tvoří každý den. Smlouvy jde sice sjednat i přes internet nebo telefonicky, kvůli přetíženým linkám nebo pro lepší pocit ale spousta lidí přijde osobně.

U pobočky SPP čekají hlavně starší lidé. Pořadový lístek s číslem 319 svírá paní Matylda: „Chodili studenti po domě a podle mě mi lhali.“

K alternativnímu dodavateli důchodkyně Matylda přejít nechtěla, před několika lety ale prý naletěla podvodníkům. Tvrdili jí, že přišli jen obnovit stávající smlouvu. Mrzí ji, že je tehdy neprohlédla, mohla si nynější starosti ušetřit: „Teď nám napsali papír, že končí, tím to pro ně haslo.“

Zdražení o šest eur

Matylda se prý v nové situaci příliš nevyzná. Čeká ji zdražení, ale ne výrazné. Bude prý nejspíš platit o tři eura měsíčně víc. To je necelých 80 korun.

Z několika eur navíc si hlavu nedělá ani Vilma: „Není to problém, elektřinu a plyn potřebuji, takže co mám dělat. Nebude to až taková katastrofa – pět šest eur. Co mám dělat?“

Ceny pro domácnosti jsou na Slovensku regulované. Výrazné zdražení tak nehrozí u plynu ani elektřiny. Ve složitější situaci jsou slovenské firmy, kterým stát ceny negarantuje.

„Neregulovaný segment, tedy průmysl a podnikatelé, už teď sice má dodávky elektřiny a plynu, ale jestli uzavřou kontrakty, tak za aktuální vysoké tržní ceny. Takže v případě průmyslu ten černý Petr zůstává u zákazníka, v případě domácností, které jsou chráněné, tak černý Petr je na straně dodavatele, který musí dodávat – jestli si ho vyberou – za regulované ceny,“ říká analytik portálu energieprevás Jozef Badida.

Konec Slovakia Energy podle Badidy změní chování firem, při nákupu energií budou víc hledět na záruky. „Trh se asi změní tak, že všichni odběratelé budou sledovat, s kým podpisují smlouvy, kdo bude jejich dodavatel a jaké záruky jim poskytne. Jestli to je někdo velký, ekonomicky silný, nebo je to menší hráč, který možná spekuluje na trhu a neumí zvládnout krizovou situaci,“ uzavírá analytik Badida.