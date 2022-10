Rusko cílí na zmatené lidi v šedé zóně. Je třeba bojovat proti dezinformátorům, míní expert Máca

Rusko zaútočilo raketami na civilní cíle v Kyjevě a dalších ukrajinských městech. Přestože mnoho civilních obětí a škod potvrzují svědectví, fotografie i videozáběry, na sociálních sítích se okamžitě objevily komentáře obhajující ruský postup. Situaci pro Český rozhlas Plus vysvětluje Roman Máca z Institutu pro politiku a společnost. Interview Plus Praha 22:09 12. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Máca z Institutu pro politiku a společnost | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

„Na základě dat víme, že 4 procenta Čechů jsou proruští a dalších až 10 procent přejímá ruské narativy, že Ukrajina nikdy nebyla suverénní země a Rusko jen hájí své zájmy,“ říká Máca.

Poukazuje na to, že most je legitimním vojenským cílem, protože se přes něj přepravuje vojenská technika a zbraně, a navíc jde o černou stavbu na nezákonně anektovaném ukrajinském území.

„Ale lidé stojící na straně Ruska to stejně jako Putin považují za teroristický útok. Celý víkend bylo možné sledovat jejich oplakávání a zároveň varování, že přijde pomsta. A když v pondělí došlo k tomu ostřelování, tak přišly reakce ve smyslu: ‚Máte, co jste chtěli.‘ Našim vlastencům vraždění civilistů nevadí nebo tvrdí, že si to Ukrajinci dělají sami,“ upozorňuje.

Tyto názory se objevují především na sociálních sítích, a to zejména na Facebooku, což je prý zásadní platforma pro šíření dezinformací i nenávistných projevů.

Ve Spojených státech i u nás platí, že ruská propaganda a její čeští spolupracovníci udávají agendu, ale černou práci v diskuzích dělají lidé z přesvědčení.

„Vnímají to jako aktivismus, boj proti systému. Ale samozřejmě vidíme spoustu nějakých falešných účtů s obrázky kytiček, zvířátek, vnoučátek nebo třeba i fotky pornohereček a atraktivních žen stažených z internetu. Ty pak zaplavují diskuse pod články,“ dodává odborník na bezpečnost v mediálním a digitálním prostoru.



Cílem je šedá zóna

Podle Mácy je zhruba 20 procent lidí naladěno antisystémově a tvrdí, že vše je jinak, než je v médiích. „Troufám si tvrdit, že kdyby do Čech přijely ruské tanky a byli na nich ruští vojáci mluvící rusky, tak někteří si budou myslet, že jsou to americké tanky s americkými vojáky, kteří akorát mluví rusky,“ glosuje.

Dalších 30 až 40 procent společnosti je v pomyslném středu a neví, čemu věřit. „Nahlodává je to, protože ti trollové se snaží vytvořit smršť komentářů a smajlíků, aby dokázali, že většinový názor je proti. To má nahlodat lidi, kteří věc nesledují tak detailně a přijímají informace povrchněji,“ podotýká.

Rusko se sice snaží oslovovat lidi z této šedé zóny, po invazi na Ukrajinu je jich ale stále méně.

„Dezinformátoři vědí, že kdyby začali organizovat demonstrace na podporu Ruska, tak to skončí fiaskem. Ale oni to zaobalí jako ‚Česká republika na 1. místě‘ a tvrdí, že jsou vlastenci, ale ve skutečnosti prosazují ruské zájmy, protože chtějí opustit Evropskou unii a odjet do Moskvy jednat o kontraktech,“ zdůrazňuje Máca.



Právě proti dezinformátorům je podle Mácy třeba primárně bojovat. Je zde spousta iniciativ, které vyvrací hoaxy, ale to pak nedoputuje k cílové skupině. „Zásadní je bojovat proti těm dezinformátorům, a zejména proti těm, kteří se zaštiťují svobodou slova, ale píšou na zakázku za peníze z Moskvy,“ uzavírá.



