Boj proti drogám i popření klimatické krize. DeSantis nastínil svůj volební program a získal první milion

Donald Trump se oficiálně dočkal svého nejvážnějšího soupeře pro republikánské primárky. Do amerických prezidentských voleb v příštím roce se přihlásil Ron DeSantis. Svou kandidaturu floridský guvernér oznámil netradičně na sociální síti Twitter v hodinovém přátelském rozhovoru s jejím vlastníkem Elonem Muskem.

DeSantisova kampaň brzy oznámila první milion dolarů nasbíraný od dárců, přestože start kampaně na Twitteru víc než čtvrt hodiny kolaboval kvůli technickým potížím.

Zatímco se Ron DeSantis dlouho marně pokoušel odstartovat svou kampaň na Muskově platformě, jeho dva největší soupeři si z něj hned začali dělat legraci.

Tým demokrata a prezidenta Joea Bidena sdílel webovou stránku pro své dárce s poznámkou, že tento odkaz funguje.

Trumpovi lidé bleskově sestříhali video, ve kterém ukazovali kontrast pompézního startu jeho kampaně s DeSantisovými technickými problémy.

WATCH: Trump posts video to Truth Social mocking DeSantis' botched Twitter announcement pic.twitter.com/RlyY55dm6Q

Právě k Trumpově politice se Ron DeSantis dlouho hlásil, voliče měli oba do velké míry stejné. Teď se otevřeně pustil s Trumpem do souboje, ale na víc než hodinové ploše se ho neodvážil otevřeně kritizovat.

Jen v náznacích, jako když v narážce na Trumpa DeSantis prohlásil, že na rozdíl od jiných je efektivní, a co slíbí, to jako prezident splní.

„Postavíme hraniční zeď, žadatele o azyl necháme čekat v Mexiku a potřebujeme opravdu pohnat k zodpovědnosti mexické drogové kartely. ‚Ne‘ pro mě nebude odpověď. Umím využívat všechny nástroje, abych svých cílů dosáhl. Myslím, že naši voliči už mají plné zuby prázdných slibů a chtějí vidět činy,“ představil některé z bodů svého volebního programu.

I’m running for president to lead our Great American Comeback. pic.twitter.com/YmkWkLaVDg