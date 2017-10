Boje o Rakku se blíží ke konci, tvrdí Kurdové. Začala evakuace radikálů Islámského státu s rodinami

Do syrské Rakky dorazilo několik desítek autobusů určených k evakuaci radikálů ze samozvaného Islámského státu (IS) a jejich rodin. Oznámila to v sobotu exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR). Podle kurdských milicí YPG by mohly boje o Rakku o víkendu skončit. Mluvčí mezinárodní koalice, která se bojů účastní, řekl, že zatím se vzdalo zhruba 100 příslušníků IS. Damašek / Rakka 9:55 14. 10. 2017 (Aktualizováno: 10:25 14. 10. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Kurdů by mohly boje o Rakku o víkendu skončit. | Foto: Erik De Castro | Zdroj: Reuters

Rakka byla v minulosti hlavním stanovištěm IS v Sýrii. Arabsko-kurdská koalice SDF zahájila ofenzivu v červnu, venkovské oblasti v okolí města se osvobozovaly po několik předchozích měsíců. Ve městě jsou stále tisíce civilistů a také až 600 nebo 700 členů IS.

SOHR tvrdí, že autobusy, které do města přijely brzy ráno, jsou určeny pro radikály a jejich rodiny.

Voják syrské demokratické armády odvádí údajného člena takzvaného Islámského státu. | Foto: Issam Abdallah | Zdroj: Reuters

Podle mluvčího letecké koalice, které velí Spojené státy a která bojuje proti IS spolu s koalicí SDF, se za posledních 24 hodin vzdalo asi 100 členů IS. Ti už byli z města odvezeni. „Stále ale v příštích dnech očekáváme tvrdé boje a nejsme schopni říci, kdy bude IS v Rakce poražen,“ řekl tento zdroj.

Mluvčí kurdských milicí YPG, které se na osvobozovací operaci podílejí, řekl, že se boje o Rakku blíží k závěru. „Dnes nebo zítra (v sobotu nebo neděli - pozn. redakce) bude Rakka osvobozena,“ sdělil agentuře Reuters.

Islámští radikálové se nechali v srpnu evakuovat i s rodinami z bojiště na libanonsko-syrské hranici, což bylo poprvé, kdy souhlasili s odchodem z území, které předtím bylo pod jejich kontrolou.

V Rakce je podle odhadů OSN možná až osm tisíc civilistů. Arabsko-kurdská koalice SDF se snaží pomoci jim dostat se z bojiště, kde je teroristé z IS drží jako lidské štíty.