Bojím se lidské blbosti a Ruska. Ukrajině bych dal, co má Izrael, výbavu a volnou ruku, říká Honzák

Psychopat je rozený vůdce stáda, nesmrdí potem strachu, je charismatický, přesvědčivý a prolže se vším, prohlásil nestor české psychiatrie Radkin Honzák z Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). „Moc je pro tohoto člověka největší afrodiziakum. Dostat se výš na sociálním žebříku znamená mít menší příděl agrese, která padá shora," říká Honzák pro Český rozhlas Plus. Osobnost Plus Praha 10:42 23. června 2025

Honzák dělí psychopaty podle míry, v jaké propadli moc, na ty dobré, kteří moc používají ve prospěch většiny. A zlé, kteří své postavení utužují lhaním a manipulacemi. A pokud to jsou politici, jsou to populisté, kterými si získávají přízeň voličů.

Za hodného psychopata označuje Tomáše G. Masaryka. „Nebál se. Postavil se proti Rukopisům, to vyžadovalo velkou odvahu. Pak se postavil za Leopolda Hilsnera. Pak si vydupal československý národ,“ vypočítává. „A Václav Havel se taky nebál. Ale měl tu smůlu, že mu moc přirostla k tělu.“

Psychopaté mají přitažlivé svým charismatem, připomíná Honzák. „Dvě třetiny populace potřebují jakékoliv vedení, protože sami jsou nesamostatní,“ zdůrazňuje.

„Chyba je, že úspěšní manipulátoři to rozdělili všude půl napůl – rozhodující moment na váze při milionech na jedné straně a milionech na druhé hraje 16 hlasů,“ glosuje. Proto je podle něj společnost polarizovaná a nedokáže se popasovat s výzvami současného světa.

„Bojím se Ruska. A lidské blbosti,“ připouští Honzák při pohledu na současný stav společnosti, v němž posilují extrémní názory, populismus a odehrává se válka na Ukrajině.

„Byl bych zastáncem osvěty, dal bych výchovu o dějinách od první třídy. Jak Rusové vymývají dětem hlavy, já bych vychovával.“

Podle něj je to totiž nedostatek uvědomění, co rozděluje Západ i jeho obyvatele v postoji k ruské agresi.

Českou republiku považuje Honzák za aktivní zemi, protože Ukrajinu podporuje svou muniční iniciativou a v jejím čele stojí prezident Petr Pavel s jasným proukrajinským postojem.

„Dal bych Ukrajině to, co má Izrael – výbavu plus volnou ruku. To by byla argumentace, která by i Vladimira Putina zastavila,“ doufá Honzák.

Odchod Evropanů ze scény

Skepsi ze stavu světa doporučuje rozhánět humorem. „Ze všeho si srandu nedělám, ale v podstatě humor pomáhá přežít. Vezměte si Švejka, když si to přečtete podrobně, tak to není moc velká legrace, ale je tam spoustu věcí, které ty situace odlehčují,“ připomíná. „To je ta nádherná síla života, který nás žene dopředu.“

Při pohledu do blízké budoucnosti ale vidí, že Čechů bude na světě ubývat. „Za deset let už české populace bude pomalu menšina a v Evropě to bude vypadat velice podobně. Porodnost 0,8 na jednu ženu během příštích deseti generací znamená odchod ze scény,“ předjímá Honzák.

„Kdo nás nahradí, je zatím otázka. U nás to jsou zatím lidé z Ukrajiny, kteří jsou velice vlídní a vstřícní,“ říká. „V Německu a ve Francii to jsou migranti, kteří tak vlídní nejsou.“

„Mám ještě takovou představu, že by se mohlo stát něco takového, že praskne bublina uměle nafukované prosperity. Evropské národy najednou zchudnou a budou muset začít pěkně zase dřít, a ne přemýšlet o blbostech. To je taková moje tichá naděje,“ uzavírá Honzák.

Kdo byl v české politice představitelem hodného psychopata? A co je smrtící kvarteto osobnostních rysů politiků? Dozvíte se v záznamu celého rozhovoru v úvodu článku.