Výzvy k bojkotu nebo zdanění Mezinárodního olympijského výboru. V USA řeší olympiádu v Číně

Neberte si své osobní telefony, počítejte s neustálým sledováním, nekritizujte veřejně čínský režim. Takové rady dostávají z různých stran sportovci před zimními olympijskými hrami v Pekingu. Debata, jak by k akci měli přistoupit sportovci, média, sponzoři či politici, graduje i ve Spojených státech. Ty se v prosinci postavily do čela diplomatického bojkotu pekingských her, ke kterému se ale zatím přidalo ani ne deset dalších zemí. Washington 10:30 21. ledna 2022

Bílý dům čelí domácí kritice za to, jak málo spojenců dokázali Američané k diplomatickému bojkotu her v Pekingu přesvědčit nebo inspirovat, takže toho teď může Čína využívat jako důkazu o své síle.

Kongres zkouší jít svou vlastní cestou – tento týden tam vznikl nadstranický návrh zákona, podle kterého by Mezinárodní olympijský výbor musel nově začít platit ve Spojených státech daně.

Někteří politici také vyzvali americké olympijské sponzory, jako jsou Coca-cola, Visa nebo Airbnb, aby své značky nespojovali s genocidou. A basketbalista Enes Kanter opakovaně vyzývá k bojkotu er v Pekingu přímo své kolegy sportovce. Bývalá čínská hvězda NBA Yao Ming ho obratem pozvala do Číny a Kanter přijal.

„Chci ti poděkovat a – ano – pozvání přijímám. Rád přijedu do Číny, abych ji viděl na vlastní oči. Ale za těchto podmínek: budeme moci navštívit tábory ujgurských otroků? Uvidíme, jak režim ničí těla, aby nebyly důkazy o odebírání orgánů? Pojedeme do Tibetu? Můžu se setkat s tenistkou Peng Šuaj a zeptat se jí, jestli je v pořádku? A bude mi moct svobodně odpovědět? Uvidím pod povrch, kde miliony lidí žijí ve strachu ze sledování, před kterým není úniku? Nebo mi ukážeš jen propagandu? Dej mi vědět, prosím,“ odpověděl Yao Mingovi Kanter.

Enes Kanter

Hráč s listopadovým nabytím amerického občanství přijal i jméno Freedom, tedy Svoboda, a teď ho nosí na dresu v NBA, které jdou z Číny velké příjmy.

Data v ohrožení

Nezdá se ale, že by někdo z amerických olympioniků chtěl jeho výzvu k bojkotu poslechnout. Spíš teď řeší výzvu Amerického olympijského výboru, aby si do Pekingu raději vzali počítače a mobily na jedno použití a počítali s tím, že data v nich uložená nebudou během her v bezpečí.

Na interní dokument s těmito pokyny upozornil deník USA Today a podobná varování o možnosti sledování čínskými úřady vydali i Kanaďané a další národní olympijské týmy.

Torontská univerzita tvrdí, že zneužitelná je i oficiální aplikace, kterou mají účastníci používat kvůli pandemické situaci. A skupina Global Athlete vyzvala sportovce, ať raději na čínském území tamní režim nekritizují, a obvinila Mezinárodní olympijský výbor, že nedělá dost pro ochranu olympioniků a jejich svobodu projevu.

Klíčovým bodem debaty ve Spojených státech je i přístup držitele olympijských práv pro americký trh, tedy televize NBC. Především to, jakým způsobem bude televize olympijské hry pokrývat – jestli čistě ze sportovního hlediska, nebo se společenskou rovinou. Tím se myslí například porušování lidských práv ze strany čínského režimu.

Aby byl do vysílání zařazený i tento rozměr, vyzvala televizi třeba i skupina zákonodárců. Televize NBC ve svém vyjádření uvedla, že středobodem jejího zájmu budou američtí sportovci, ale že ve vysílání zohlední i geopolitický kontext olympijských her.