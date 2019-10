Američané odvezou ze Sýrie vězně z řad Islámského státu. Při turecké ofenzivě by mohli uprchnout, bojí se

Americká armáda se chystá ze syrských táborů, kde jsou drženi zajatci z teroristické organizace Islámský stát, odvézt několik desítek lidí. Prozatím Američané přijali dva Brity, informují zahraniční média. Panují obavy, že za současné turecké ofenzivy na severu Sýrie, kde se nachází většina táborů, zajatci uprchnou a seskupí se znovu k novým teroristickým operacím. Washington 11:21 10. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Američané chtějí převézt asi 60 zajatců z řad Islámského státu (ilustrační foto). | Foto: Fotobanka Profimedia

Jde o více než 11 000 bojovníků a další desítky tisíc jejich příbuzných. Zatím je střeží jednotky syrských Kurdů, které jsou ale nyní terčem tureckých útoků.

List The New York Times píše, že Američané mají seznam až 60 lidí, které chtějí z táborů odvézt. „Odvážíme nejnebezpečnější bojovníky Islámského státu pryč a umísťujeme je do zabezpečených míst,“ cituje list prezident Donalda Trumpa. Předtím Trump tvrdil, že odpovědnost za vězně ponese Turecko.

Zatím není jasné, co chtějí Spojené státy dělat s těmi, které považují za nebezpečné a odvezou je jinam. Podle newyorského listu je v táborech 9000 bývalých bojovníků teroristické organizace ze Sýrie a Iráku a 2000 z dalších 50 států včetně západoevropských. Většina z těchto zemí není ochotna tyto lidi přijmout zpět, i když na to naléhali Kurdové i Američané.

Známá jsou jména dvou odvezených britských radikálů. Jde o El Shafeeho Elsheikha a Alexanda Koteye. Americké ministerstvo spravedlnosti je chce postavit před soud ve Virginii, protože patřili k britské buňce Islámského státu, která se podílela na vraždění západních rukojmích.

Jednou z jejích obětí byl americký novinář James Foley. Spojené státy o převoz obou Britů usilovaly už v minulosti, ale Británie tomu bránila, protože Washington nezaručil, že muži v USA nedostanou tresty smrti.

Podle britského deníku The Guardian je nyní v táborech hlídaných Kurdy 90 000 mužů, žen a dětí pocházejících z území, na němž v minulosti Islámský stát vyhlásil chalífát. Al-Húl je jeden z největších táborů - je v něm 60 000 žen a dětí spojovaných s organizací a navíc 10 000 civilistů, kteří odešli ze svých domovů.

Podle britského listu ženy bojovníků Islámského státu nyní doufají, že zbylé buňky této organizace, které v Sýrii stále jsou, napadnou kurdské stráže a zajatce osvobodí. Tábor se potýká s nedostatkem personálu, v létě tam bylo jen 400 stráží. V zařízení panují špatné hygienické i bezpečnostní podmínky, rebelie jsou tam časté, jeden strážce při jedné z nich podle médií zemřel.

Evropské země, které Trump obviňuje, že odmítají své občany přijmout zpět, chtějí, aby byli bojovníci souzeni na místě, kde byli zatčeni. Nejmenovaný evropský představitel podle The Guardianu řekl, že Evropa nikdy nečekala, že by si tyto zajatce převzaly Spojené státy.

Neochota přijmout tyto lidi podle něj nepramení z obav z finančních nákladů, ale z toho, že by po repatriaci bylo těžké tyto lidi odsoudit. „Je to záležitost náležitého procesu, domácí soudy odmítnou řešit případy lidí zadržených na bojišti (v Sýrii),“ sdělil tento zdroj.