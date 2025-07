‚Bolest za všechny domorodé i nedomorodé lidi.‘ Australský soud zamítl klimatickou žalobu proti vládě

Rusové i trhy si zvykli nebrat Trumpa doslova, dokud nepřejde k činům, hodnotí ekonom Borovička

Začátkem srpna vyprší lhůta, kterou americký prezident stanovil pro dohodu mezi USA a Evropskou unií. Pokud by přitom došlo k zavedení 30procentních cel, Česko by na to doplatilo desítkami miliard.