Bolívie míří po téměř 20 letech ke změně. Ve druhém kole prezidentských voleb jsou nelevicoví kandidáti
V říjnovém druhém kole prezidentských voleb v Bolívii se utkají dva opoziční nelevicoví kandidáti, centristický senátor z Křesťanskodemokratické strany Rodrigo Paz a bývalý konzervativní prezident Jorge Quiroga Ramírez ze strany Svoboda a demokracie. Potvrdily to podle tiskových agentur výsledky nedělního prvního kola prezidentských voleb po sečtení více než 90 procent hlasů.
Žádný z kandidátů nezískal v prvním kole potřebnou většinu, oznámila ústřední volební komise po sečtení přibližně 90 procent hlasů. Již nyní je však jasné, že po téměř dvou desetiletích levicových vlád tato 12milionová jihoamerická země směřuje k politické změně.
Paz získal podle neúplných výsledků voleb 32,8 procenta hlasů, Quiroga si jich zajistil 26,4 procenta. Druhé kolo voleb s termínem 19. října by se nemuselo konat, pokud by některý z kandidátů v prvním kole získal nadpoloviční většinu hlasů, nebo alespoň 40 procent hlasů s náskokem alespoň deseti procentních bodů.
Rána pro Moralesovo hnutí
Podle agentury AP výsledky znamenají velkou ránu pro levicové Hnutí k socialismu, které zemi vládlo téměř 20 let. Charismatický zakladatel hnutí, exprezident Evo Morales, kvůli ústavnímu limitu mandátů v nedělních volbách nekandidoval.
Současný prezident Luis Arce (Hnutí k socialismu) se vzdal možnosti znovu kandidovat do nejvyššího úřadu kvůli mizivé šanci na úspěch. A levicoví kandidáti v neděli zaznamenali jen jednociferné výsledky.
Vítězství Paze je překvapivé, protože v předvolební průzkumy slibovaly souboj mezi Quirogou a dalším pravicovým kandidátem, bývalým ministrem plánování a podnikatelem Samuelem Doriou Medinou. Ten už vyjádřil podporu vítězi prvního kola voleb Pazovi.
Kromě prezidenta v neděli voliči v Bolívii určovali i nové obsazení obou komor parlamentu na pětileté funkční období.
Jihoamerickou zemi sužuje těžká hospodářská krize. Nedostatek pohonných hmot, inflace a chudoba ovlivňují každodenní život. Bolívie však hraje důležitou roli v mezinárodní politice, mimo jiné díky svým velkým ložiskům lithia.