Bolivijský exprezident Morales má koronavirus. Přestože má jen ‚trochu kašel‘, je v péči lékařů

Bolivijský exprezident Evo Morales měl pozitivní test na koronavirus, jeho stav je dobrý a je v péči lékařů, potvrdil ve středu místní rozhlas. V úterý se objevily v bolivijských médiích protichůdné informace, některé zdroje tvrdily, že tento jedenašedesátiletý politik je v nemocnici se zápalem plic. Sám Morales v úterý označil zprávy za lži a řekl, že má jen „trochu kašel".

Koronavirus měla i Moralesova nástupkyně v nejvyšším úřadu Jeanine Áňezová, z hlav států měl tuto nemoc v regionu například brazilský prezident Jair Bolsonaro či honduraský prezident Juan Orlando Hernández.

„Ne, je to lež, nevím, kde to vzali, jako obvykle je to součást lží pravice,“ tvrdil v úterý podle deníku El Deber Morales. Ve středu ale dva místní deníky z oblasti Cochabamby, kde Morales žije a která je baštou jeho příznivců, potvrdily, že se koronavirem nakazil.

„Nyní je ve stabilním stavu a dostává se mu léčby a lékařského ošetření. Děkujeme bolivijskému lidu za solidaritu,“ uvedl rozhlas pěstitelů koky, jejichž odborovým lídrem před lety Morales byl.

Jedenašedesátiletý Morales se přitom v předchozích týdnech účastnil řady mítinků před místními březnovými volbami a jen málokdy na nich měl roušku, napsal deník El País. Jedenáctimilionová Bolívie eviduje od počátku pandemie na 177 000 případů infekce koronavirem a asi 9500 úmrtí s covidem.

Tento měsíc ale zažívá druhou vlnu epidemie, denní počty nákaz už jsou vyšší než za první vlny v červenci a blíží se dvěma tisícům. Opoziční strany proto vyzvaly k odkladu voleb o dva měsíce, což ale vláda odmítá. V úterý také kabinet oznámil, že případné zpřísňování restrikcí nechává na vedení jednotlivých departmentů.

Očkování Sputnikem V

Morales stál v čele Bolívie jako její první indiánský prezident téměř 14 let do předloňského listopadu, kdy pod nátlakem demonstrací a vedení armády uprchl do Mexika a pak do Argentiny. Loni v listopadu se do vlasti vrátil po prezidentských volbách, které vyhrál kandidát jeho strany Hnutí za socialismus (MAS) Luis Arce.

Morales v nich kandidovat nesměl. Minulá vláda ho začala i trestně stíhat, nová generální prokuratura ale stíhání zastavila. Morales stále vede vládní stranu MAS.

Také Bolívie se chystá očkovat proti covidu-19, nakoupila zatím na 5,2 milionu dávek ruské vakcíny Sputnik V, což by mělo stačit na vakcinaci necelé pětiny jejích obyvatel. Ruskou vakcínu kromě Bolívie schválila z Latinské Ameriky také Argentina, objednanou ji mají i Venezuela nebo Mexiko, které by ji mělo schválit tento týden, oznámilo v úterý mexické ministerstvo zdravotnictví.

Jako první začaly v Latinské Americe očkovat proti covidu-19 na Štědrý den Mexiko, Chile a Kostarika, všechny americkou-německou vakcínou firem Pfizer/BioNTech. Použití této vakcíny schválily v Latinské Americe například i Ekvádor či Panama.