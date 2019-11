Bolívie je bez nejvyšších ústavních činitelů. Po prezidentu Moralesovi odstoupil také premiér

Po Moralesovi, který odstoupil po týdnech demonstrací vyvolaných nejasnostmi kolem jeho znovuzvolení, postupně opustili své funkce také všichni činitelé, kteří měli převzít prezidentské pravomoci.

Bolivijská ústava předpokládá, že v případě uvolnění prezidentského úřadu se stává dočasnou hlavu státu viceprezident, případně pak předseda Senátu, potažmo předseda dolní komory parlamentu. Všichni tito ústavní činitelé – Álvaro García Linera, Adriana Salvatierraová a Victor Borda – však složili své funkce společně s Moralesem.

Podle ústavního právníka Williamse Bascopého, který má blízko k opozici, by měl parlament co nejrychleji jmenovat předsedy obou komor.

„Nastane-li situace, že chybí předsedové senátorů i poslanců, zákonodárci se musí sami svolat a zvolit si své předsedy,“ řekl Bascopé v neděli médiím.

Protestující během demonstrace proti bolivijskému prezidentu Evu Moralesovi v La Pazu | Foto: Carlos Garcia Rawlins | Zdroj: Reuters

Dočasnou hlavou státu by se tak podle právníka mohl stát senátor, na němž se shodnou politické strany a občanské skupiny, které stály u počátků nynějších demonstrací. Nová hlava státu by pak měla jmenovat dočasnou vládu široké shody a vyhlásit co nejrychleji volby.

Po rezignaci Moralese zaplnily náměstí bolivijských měst stovky rozradostněných lidí.