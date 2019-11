Bolívie bude hledat prezidenta a členy parlamentu. Áňezová podepsala zákon o nových volbách

Bolivijci by měli jít k novým volbám nejpozději za pět měsíců. Předvídá to zákon o uspořádání prezidentských a parlamentních voleb, který v neděli podepsala prezidentka Jeanine Áňezová. Dokument předtím schválily také obě komory parlamentu. Podle zákona už nemůže kandidovat exprezident Evo Morales, který minulý týden uprchl do Mexika.

