Bolsonaro může být obžalován z pokusu o převrat, rozhodl soud v Brazílii. Exprezident obvinění odmítá

Nejvyšší soud v Brazílii povolil podání žaloby na bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, který je mimo jiné obviněn z pokusu o státní převrat. Všech pět soudců vyhovělo žádosti generální prokuratury, která obžalobu podala v únoru. Informují o tom světové agentury. Brasília 22:19 26. března 2025

Bolsonaro obvinění odmítá. „Zdá se, že je to něco osobního proti mně. Obvinění jsou velmi vážná a nepodložená," řekl ve středu Bolsonaro po rozhodnutí soudu

Bývalá hlava státu a sedm údajných spolupachatelů jsou nyní formálně obviněnými v trestním řízení. V případě odsouzení hrozí Bolsonarovi několikaleté vězení. Podle prokuratury se Bolsonaro a jeho blízcí snažili zvrátit výsledek prezidentských voleb v roce 2022 a zabránit tomu, aby se k moci dostal vítěz voleb a levicový exprezident Luiz Inácio Lula da Silva.

Generální prokuratura se domnívá, že se obžalovaní mimo jiné dopustili pokusu o státní převrat či násilného zrušení právního státu. Vyšetřovatelé tvrdí, že Bolsonaro věděl o plánech svých blízkých spolupracovníků na zavraždění Luly a jeho viceprezidenta Gerlada Alckmina.

„Zločinecká organizace podnikla všechny nezbytné kroky ke svržení legitimně zvolené vlády,“ uvedl ve středu soudce Alexandre de Moraes. Plán na puč podle vyšetřovatelů selhal, protože spiklenci nezískali podporu od špiček armády.

Bolsonaro obvinění odmítá. „Zdá se, že je to něco osobního proti mně. Obvinění jsou velmi vážná a nepodložená,“ řekl ve středu Bolsonaro po rozhodnutí soudu.

Krajně pravicový exprezident tvrdí, že se ho současná vláda chce zbavit. V pondělí uvedl, že by ve vězení „zemřel nejpozději do 30 dnů“, kdyby byl uvězněn, uvedla agentura AFP.

Bolsonaro sice nemůže do roku 2030 kandidovat na volené funkce kvůli rozsudku v jiné kauze, stále je však aktivní v brazilské politice, ve které se angažují i jeho synové. V případě odsouzení by mu hrozily desítky let vězení.

Kromě exprezidenta je v řízení obviněno dalších sedm mužů, včetně bývalého šéfa státní správy Alexandre Ramagema, exministra spravedlnosti Andersona Torrese a někdejších ministrů obrany Waltera Bragy Netta a Paula Sérgia Nogueiry nebo bývalého Bolsonarova pobočníka Maura Cida.

Jsou obviněni ze snahy o násilné zrušení demokratického právního státu, z plánování státního převratu a z přípravy státního převratu.