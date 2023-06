Bolsonaro nesmí kandidovat do roku 2030, rozhodl soud. ‚Bodnutí do zad,‘ reaguje brazilský exprezident

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro se nebude o nejvyšší úřad v zemi moci ucházet do roku 2030, jelikož zneužil své pravomoce, když loni před zahraničními diplomaty zpochybňoval důvěryhodnost elektronického volebního systému. Rozhodl o tom v pátek brazilský nejvyšší volební soud. V praxi to pro 68letého exprezidenta znamená dlouhodobé přerušení politické kariéry s velmi nejistou vyhlídkou, že se vrátí k moci, píše agentura AP. Brasília 22:20 30. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V případě potvrzení rozsudku nebude Bolsonaro moci kandidovat v prezidentských a ani komunálních volbách do roku 2030 | Foto: Pilar Olivares | Zdroj: Reuters

Bolsonaro označil rozhodnutí soudu za bodnutí dýkou do zad, jeho právníci se proti rozsudku odvolají.

Bolsonaro loni těsně prohrál volby, v nichž obhajoval čtyřletý prezidentský mandát. Porazila ho bývalá hlava státu Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro nástupci nepopřál a pár dní před jeho inaugurací odcestoval do USA, odkud se do vlasti vrátil až koncem března.

Už tehdy se spekulovalo, že se pravicový politik odjezdem pokusil vyhnout případnému stíhání. To mu hrozí například i za podněcování k nepokojům, během nichž v lednu odpůrci nového prezidenta vnikli do budov prezidentské kanceláře, parlamentu a nejvyššího soudu.

Soudci hlasovali pro odsouzení Bolsonara za zneužití pravomocí a médií, když si loni předvolal velvyslance, aby jim předložil nepodložená tvrzení o brazilském elektronickém volebním systému. Bolsonaro jakékoli pochybení odmítá.

Zatěžkávací zkouška demokracie

V případě potvrzení pátečního rozhodnutí nebude Bolsonaro moci kandidovat v příštích prezidentských volbách v roce 2026, ale až v roce 2030. Rovněž nebude moci kandidovat v komunálních volbách v letech 2024 a 2028.

Bolsonaro rozhodnutí soudu označil za bodnutí dýkou do zad a uvedl, že bude nadále pracovat na prosazování pravicové politiky v Brazílii. Jako kandidátku by podpořil svou manželku Michelle. Ta je sice politickým nováčkem, ale podle agentury Reuters by jakožto praktikující křesťanka mohla získat přízeň věřících pravicových voličů.

Lulovi spojenci naopak rozhodnutí soudu uvítali. „Z procesu vyplývá několik důležitých poselství: lež není legitimním nástrojem výkonu veřejné funkce a politika se neřídí zákonem džungle,“ uvedl na twitteru ministr spravedlnosti Flávio Dino. „Demokracie překonala nejtěžší zatěžkávací zkoušku za poslední desetiletí.“