Trump podle Boltona nechtěl na začátku pandemie slyšet kritiku Číny. Proto nezareagoval včas

Někdejší bezpečnostní poradce Bílého domu John Bolton si nemyslí, že americký prezident Donald Trump zaujal správný postoj v boji s koronavirem. V rozhovoru s americkou televizí CNN Bolton uvedl, že Trump nad propuknutím koronaviru v Číně přivřel oči, protože nechtěl slyšet špatné věci o svém „kamarádovi", čínském prezidentovi Si Ťin-pchingovi. Washington 14:26 25. června 2020

„Myslím, že v Oválné pracovně byla prázdná židle, protože prezident nechtěl slyšet špatné zprávy o svém kamarádovi Si Ťin-pchingovi. Nechtěl slyšet špatné zprávy o čínském zatajování koronaviru, ani jeho možný dopad na obchodní dohodu s Čínou, kterou tolik chce. Nechtěl slyšet o potenciálním dopadu pandemie na americkou ekonomiku a jak by to mohlo ovlivnit jeho šance na znovuzvolení. Přivírání očí nad těmito ranými ukazateli podle mne narušilo schopnost této země se s tím (s koronavirem) vypořádat a je tomu tak nadále,“ řekl Bolton v rozhovoru.

Na otázku, zda má důvěru v Trumpův postup v boji s pandemií, Bolton odpověděl, že nikoliv. Označil přitom kroky vlády za „nevyzpytatelné“ od chvíle, kdy v lednu experti začali upozorňovat na problém, a vyjádřil obavy z toho, že tyto potíže přetrvávají. „Domnívám se, že v zemi velikosti Spojených států by místní úřady měly mít velkou roli, ale na federální úrovni reakce nebyla konzistentní,“ dodal.

Bolton poskytl rozhovor po vydání svých pamětí The Room Where It Happened: A White House Memoir (Místnost, kde se to stalo: Paměti z Bílého domu) o 17 měsících svého působení v Trumpově týmu.

Kniha, která Trumpa vykresluje v značně nelichotivém světle a mimo jiné jej obviňuje z toho, že žádal čínského prezidenta o pomoc se svým znovuzvolením, byla vydána 23. června po několikaměsíčním právním sporu Boltona a Trumpovy administrativy. Ta se publikaci pamětí snažila zabránit s odůvodněním, že obsahují utajované informace.

Podle Boltonova právníka rukopis prošel zdlouhavým připomínkovacím procesem, Boltonův nástupce Robert O'Brien ovšem později nařídil novou revizi. Americké ministerstvo spravedlnosti pak minulý týden požádalo soud o vydání předběžného rozhodnutí, které by Boltonovi zakázalo knihu zveřejnit, federální soudce ale požadavku nevyhověl, nevyloučil však, že by Bolton mohl čelit trestnímu stíhání nebo, že by se musel vzdát výtěžku z prodeje.

Bolton uznal, že s ohledem na rozhodnutí soudce mu možná kniha nevydělá miliony dolarů. „Jsem připraven to akceptovat,“ řekl. Nevidí však prý důvod, proč by měl skončit za mřížemi.