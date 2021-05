Izrael v Gaze útočí především na ‚metro‘. Hamás sbírá politické body

Již druhý týden pokračuje bombardování Pásma Gazy. Izraelská armáda se netají tím, že měla připravený dlouholetý plán, co všechno by potřebovala v Gaze zlikvidovat. Teď jí to boje umožnily. Naopak teroristické hnutí Hamás dosáhlo zejména politických bodů. Překvapilo také izraelské velitele, že je schopné během týdne odpálit tolik raket. Praha 12:06 17. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bombardování pásma Gazy pokračuje druhým týdnem. | Foto: Amir Cohen | Zdroj: Reuters

V noci na pondělí bylo další kolo nočního bombardování Pásma Gazy a podle palestinských zdrojů se jednalo asi o sto náletů izraelského letectva. Podle izraelské armády byly cílem domy devíti vysoce postavených velitelů hnutí Hamás. Počet obětí, které si noční nálety vyžádaly, nejsou zatím známé.

Velká část Pásma Gazy teď bude také bez dodávek elektřiny, protože se pravděpodobně poničily elektrické rozvody. Doposud zemřelo 42 lidí, což je nejvíce mrtvých během jednoho útoku. Izrael ale reagoval, že úmrtí civilistů je neúmyslné.

Izrael chtěl původně ničit tunely, které pod Gazou vybudovalo hnutí Hamás. Ty se používaly k vojenským účelům. Pod tíhou se zbortily i některé domy. Hnutí Hamás obviňuje Izrael, že zabíjení palestinských civilistů je plánovaným cílem. Neví se, zda došlo k obětem na životech nebo ke zranění na izraelské straně.

Ukončení bojů

Největším spojencem Izraele jsou Spojené státy, které změnily svůj postoj. Ministr zahraničí Antony Blinken je pro ukončení bojů. Tlak je to všeobecný a je často způsoben počtem obětí na palestinské straně, který přesáhl 200 obětí.

K výzvám se přidal egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, který také vyzval k zastavení bojů. Egypt zde hraje důležitou roli, protože bude pravděpodobně tím, kdo bude příměří zařizovat mezi hnutím Hamás a Izraelem.

Izraelská armáda se netají s tím, že měla připravený dlouhodobý plán, co všechno by potřebovala v Gaze zlikvidovat. Teď jí to boje umožnily. Izraelská armáda má také seznam velitelů Hamásu. Určitě hlavním cílem bylo zničení takzvaného metra, tedy systému tunelů vybudovaných pod Gazou.

Dalším cílem Izraele je velitel ozbrojeného křídla Hamásu Mohammed Deif. Má na svědomí řadu teroristických útoků a stále uniká. Jedná se o jeden z cílů, kterých by chtěla izraelská armáda dosáhnout, než dojde k příměří.

Naopak teroristické hnutí Hamás dosáhlo zejména politických bodů. Během nepokojů na Chrámové hoře začalo pálit rakety na Jeruzalém. Dále se povedlo vyvolat etnické nepokoje mezi arabskými a židovskými Izraelci.

Hamás zřejmě také překvapil izraelské velitele, že je schopen během týdne odpálit tolik raket. Myslelo se, že jeho vojenské schopnosti jsou značně oslabené. Hamás je ale již připraven uzavřít příměří.