‚Bombardování propagandou.‘ Strategicky položené Moldavsko ovlivňují Ruskem placení influenceři

Už za pár měsíců čekají Moldavsko parlamentní volby. Stejně jako v nedávném případě Rumunska, i zde existuje obava, jak do jejich výsledků promluví ruské vlivové operace. „Všechno, co se stalo v Rumunsku za měsíc, je pro nás běžné ráno,” popisuje pro iROZHLAS.cz intenzitu ruské propagandy moldavský analytik Valeriu Pasa. Kišiněv 6:00 22. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První kolo voleb v Moldavsku | Zdroj: Profimedia

O volbách, které se uskuteční poslední zářijový víkend, mluví předseda moldavského parlamentu Igor Grosu jako o zásadních, protože ukážou budoucí směřování země. „Buď zahodíme všechno, čeho jsme dosáhli na cestě k modernizaci a integraci do Evropské unie, nebo se posuneme směrem k míru a vývoji,“ cituje ho server Politico.

Obavy, které má, vychází mimo jiné i ze zkušenosti Rumunska, kde musely být prezidentské volby kvůli ruskému vměšování nejprve anulovány. V Moldavsku nikdo údajně nepochybuje o tom, že se o něco podobného Kreml pokusí i zde.

„Neměli jsme jediné volby bez ruského vměšování,“ potvrzuje pro iROZHLAS.cz moldavský analytik Valeriu Pasa z think-tanku Watchdog, který mimo jiné mapuje manipulace v moldavských médiích. Pro příklad nemusí chodit daleko – loni v zemi proběhly prezidentské volby i referendum o přístupu země do Evropské unie, které nedopadly tak optimisticky, jak ukazovaly průzkumy.

Moldavané v referendu pouhými 50,4 procenta hlasů potvrdili zájem stát se členy evropského společenství. Proti podle Pasy hlasovali i ti, kteří se jinak ke členství kloní. „Ruská manipulace z Evropské unie udělala téma spojené se strachem a emocemi,“ líčí analytik, který do Česka přijel na summit Unlock pořádaný Prague Civil Society Centre. Podobně málo přesvědčivé vítězství si připsala i proevropská prezidentka Maia Sandu obhajující pozici.

„Rusové nejsou geniální, ale jsou disciplinovaní, intenzivní a utrácí velké peníze,“ vysvětluje úspěch Kremlu Pasa. Jen za loňský rok investovalo Rusko do kampaní v Moldavsku 150 milionů eur, v přepočtu 3,7 miliardy korun, což představuje 1,2 procenta HDP země, cituje Pasa zjištění moldavských tajných služeb. Oproti předchozímu roku je to obrovský skok – v roce 2023, kdy probíhaly lokální volby, Rusko na jejich ovlivnění utratilo 50 milionů eur, 1,2 miliardy korun.

Moldavský analytik Valeriu Pasa | Foto: Jana Václavíková | Zdroj: Český rozhlas

Sociální sítě i uplácení

Rusko má několik taktik, jakými veřejné mínění ovlivňuje. Jednou je přímé podplácení voličů, ke kterému dochází hlavně v autonomních oblastech Podněstří a Gagauzsko, které jsou tradičně Rusku nakloněnější.

Dalším je placení tisíců lidí na sociálních sítích, kteří vytvářejí manipulativní a prorusky zaměřený obsah, který je následně i sponzorovaný. Zvyšuje se tím jeho dosah a příspěvkům se téměř nejde vyhnout, Pasa proto mluví o „bombardování“ propagandou.

Intenzita se podle analytika nedá srovnat ani s Rumunskem, kde loni přičiněním ruské propagandy nečekaně vyhrál v prezidentských volbách Calin Georgescu. Kvůli vlivu ruské kampaně na sociální síti TikTok byly jejich výsledky následně zneplatněny. Opravné volby vyhrál proevropský Nicusor Dan.

„To, co se stalo před anulovanými volbami v Rumunsku, je jenom poryv větru v porovnání s bouří dezinformací, kterou máme my. Všechno, co se stalo v Rumunsku za měsíc, je pro nás běžné ráno,“ popisuje Pasa.

Roli hrají i tradiční média, kterým až do roku 2019 dominovala ruská televizní stanice šířící prokremelské narativy. Přestože poté začala posilovat lokální média, vliv Kremlu zůstal silný. „U klíčových témat, jako je mezinárodní politika, Rusko nebo bezpečnost, hrála ruská média stále klíčovou roli, protože ta naše se jim vyhýbala,“ líčí analytik.

Strategická poloha země

V zářijových volbách proti sobě bude stát proevropská strana a koalice proruských stran. „Nejhorší možný scénář je, že by Rusko ihned začalo přebírat kontrolu nad institucemi a kontrolu nad zemí,“ říká Pasa.

Za pravděpodobnější ale považuje možnost, že by proruští politici placení Kremlem po vítězství ve volbách převzali kontrolu nad parlamentem a zevnitř systému by narušovali stabilitu země. „Cílem by bylo otrávit lidi, aby byli zklamaní, a důsledkem toho by se změnilo veřejné mínění,“ popisuje možný scénář.

Toho by následně Rusko, které má v Podněstří přibližně 1500 vojáků, mohlo podle analytika využít ve válce vedené proti Ukrajině. Autonomní oblast má díky své sdílené hranici s Ukrajinou strategickou polohu. „Pokud by byla i minimální možnost malé ofenzivy z Podněstří, znamenalo by to, že jih Ukrajiny by se nedokázal ubránit,“ domnívá se Pasa.

I proto pochází finance na vlivové akce ve dvoumilionovém Moldavsku ze stejného rozpočtu, kterým Kreml platí válku na Ukrajině, uvádí Pasa. „Jejich klíčovou prioritou je vyhrát na Ukrajině, pokud ne nyní, tak později. Proto pro ně nejsou peníze takový problém, dívají se na to z pohledu vojenských nákladů. A z tohoto pohledu nejde o velké peníze,“ uzavírá.