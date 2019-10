Vyjednání brexitové dohody s Evropskou unií? ‚Jsem opatrně optimistický,‘ řekl Johnson

Do brexitu, pro který se roku 2016 vyslovili britští voliči v referendu, zbývá v jeho nynějším termínu na konci října už jen 22 dní.

„Samozřejmě, že jsme také jednali o brexitu s našimi přáteli a partnery v Evropské unii a víte, jsem stále opatrně, opatrně optimistický,“ řekl Johnson na twitterovém videu, ve kterém hovořil o tom, co vše za tento týden již stihl udělat.

"Busy week in Downing Street. We're investing in hospital infrastructure, making good progress on recruiting 20,000 new police officers, and continuing to talk to the EU about getting a Brexit deal.” – PM @BorisJohnson pic.twitter.com/lXQK9xza1G