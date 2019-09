Johnson odmítl původní model brexitu s irskou pojistkou, chce zajistit dohodu přínosnou pro všechny

Britský premiér Boris Johnson nechce brexitovou dohodu s verzí takzvané irské pojistky, která by se týkala pouze Severního Irska. Po úterní schůzce s ministerským předsedou to uvedla Arlene Fosterová, předsedkyně severoirské Demokratické unionistické strany, která v britském parlamentu spolupracuje s vládou konzervativců. Londýn 22:14 10. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boris Johnson při jednáních v Irsku. | Zdroj: Reuters

Pojistku pouze pro Severní Irsko původně v brexitovém vyjednávání navrhovala Evropská komise a britská média nyní spekulují o návratu obou stran k této variantě v zájmu dojednání podmínek odchodu Británie z Evropské unie.

Jako irská pojistka je běžně označována ta část stávajícího návrhu „rozvodové“ dohody, která má zajistit, aby v důsledku brexitu nemusely být obnoveny kontroly na hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem. Aktuální podoba opatření by Británii v případě uplatnění udržela v bezcelní zóně Evropské unie, zatímco na Severní Irsko by se navíc vztahovala některá pravidla jednotného unijního trhu.

Brexitovou dohodu s tímto nouzovým mechanismem třikrát odmítl britský parlament a Johnson nyní požaduje alternativní řešení problému kolem severoirské hranice. Británie podle zbytku Evropské unie konkrétní návrhy nepředložila, média ale hovoří o možnosti návratu k původnímu návrhu Bruselu. Ten minulá britská vláda odmítla kvůli potenciálním dopadům na celistvost Spojeného království.

Dohoda pro všechny

„Je nedemokratická a protiústavní a umístila by celní hranici mezi Severní Irsko a zbytek Spojeného království. To by bylo nepřijatelné,“ komentovala zmiňovanou variantu šéfka Demokratické unionistické strany Fosterová.

„Předseda vlády během úterního setkání potvrdil, že pojistku jen pro Severní Irsko odmítá a že je odhodlán zajistit dohodu, která je přínosná pro celé Spojené království,“ pokračuje její prohlášení.

Například irský eurokomisař Phil Hogan ale v úterý v rozhovoru s listem The Irish Times uvedl, že brexitové rozhovory se nyní stáčejí zpět k původní variantě pojistky. Náznaky takového posunu registrují i deníky The Guardian či Financial Times. Podle moderátora televize ITV Roberta Pestona dala Evropská unie jasně najevo, že tato cesta by pro ni byla přijatelná.

„Dohodu dostaneme, budeme velmi tvrdě pracovat na tom, abychom ji dostali,“ řekl v úterý médiím britský premiér. Stále trvá na tom, že jeho země 31. října Evropskou unii opustí, ačkoli v pondělí v Británii vstoupil v platnost zákon navržený s cílem zabránit v aktuálním termínu odchodu z unie bez dohody.

Podle deníku The Times plánuje Johnson v nejbližších týdnech o dalším postupu jednat s unijními lídry včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a německé kancléřky Angely Merkelové. Už příští týden by prý mohl zamířit do Bruselu za předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem.

