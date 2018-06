Johnson kritizuje Londýn za jednání o brexitu. ‚Chce to víc odvahy,‘ řekl na nahrávce

Johnson dále na soukromé večeři řekl, že rozhovory o brexitu míří ke krachu. Upozornil, že Velká Británie nakonec nemusí získat takovou dohodu, s jakou zastánci brexitu počítali.

Šéf britské diplomacie se také vyjádřil o resortu financí, který vede jeho kolega Philip Hammond, jako o „centru stoupenců Evropské unie“.

Ministr zahraničí podotkl, že americký prezident Donald Trump by v tomto směru odvedl lepší práci než britský kabinet. „Představte si, jak by o brexitu vyjednával takový Trump. Šel by do toho pěkně tvrdě. Byla by to řada neúspěchů a zmatků, všichni by si mysleli, že zešílel, ale nakonec bychom z toho něco měli,“ citoval Johnsona Radiožurnál.

Downing Street podle BBC tvrdí, že Johnson má plnou důvěru premiérky Theresy Mayové. Hlavní vyjednavač Evropské unie pro brexit Michel Barnier se k Johnsonovým výrokům odmítl vyjádřit. Řekl jen, že britská vláda by zřejmě chtěla požívat všech výhod, aniž by ji omezovala pravidla.