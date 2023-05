Kde končí a kde začíná právo na soukromí britského premiéra. Hranice bude nejspíš brzy posuzovat soud

Ve Velké Británii se nejspíš schyluje k právní bitvě mezi vládou a parlamentem, respektive jeho imunitním výborem. Ten šetří, jestli bývalý premiér Boris Johnson lhal poslancům, když tvrdil, že se během koronavirové karantény v sídle vlády neodehrávaly večírky a nebyla porušena žádná koronavirová nařízení. Imunitní výbor si od vlády vyžádal Johnsonovy deníky a whatsappovou komunikaci. To ale úřad vlády odmítl a celý spor nejspíš míří k soudu. Londýn 16:51 31. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý britský premiér Boris Johnson | Foto: Toby Melville | Zdroj: Reuters

Britská vláda míní, že předání šifrované komunikace expremiéra Borise Johnsona by představovalo narušení jeho soukromí. Pro šetření aféry, pro kterou se v britských médiích vžilo označení Partygate, prý není zpřístupnění watsappové komunikace nezbytné. Samotný Boris Johnson dokonce mluví o „ohrožení národní bezpečnosti“.

Předsedkyně vyšetřovací komise baronka Hallettová ale upozorňuje, že pokud deníky a přepisy komunikace vláda imunitnímu výboru nepředá, bude se jednat o trestný čin a výbor bude muset podat na kabinet žalobu.

Zatím panuje křehké příměří, imunitní výbor prodloužil termín pro odevzdání dokumentů z úterka na čtvrtek. Co třaskavého je v textových zprávách a denících obsaženo, že by to ohrozilo bezpečnost státu?

Podle kabinetu jde především o princip. Vláda má mít podle Downing street možnost rozhodovat do jisté míry diskrétně. Řada zpráv je prý navíc ryze soukromého charakteru a na ochranu soukromí má mít právo i premiér.

Není ale vyloučeno, že jde o něco jiného. Zlomek deníkových záznamů už vláda komisi předala a z materiálů vyplývá, že Borise Johsona navštěvovali během covidových lockdownů nejen jeho příbuzní a přátelé jeho manželky Carrie Johnsonové.

Ve vládním venkovském sídle v Chequers se objevovali i různí Johnsonovi spojenci. Mimo jiné bývalý šéf BBC Richard Sharp, který ještě jako bankéř pomohl Johnsonovi k půjčce ve výši skoro 22 milionů korun.

Politická budoucnost na vlásku

Deníkové záznamy předal imunitní výbor policii a ta teď zkoumá, jestli i v těchto případech nedošlo k porušení tehdy platných proticovidových pravidel. K velké nelibosti bývalého premiéra.

Když reportéři Sky News zastihli Johnsona na letišti Dulles ve Spojených státech, notně naštvaný expremiér uvedl, že „žádná z návštěv nepředstavovala porušení pravidel během covidu, nejednalo se o návštěvy během covidové uzávěry“.

Tahanice o deníkové záznamy a přepis whatsappové komunikace je součástí složité kauzy, ve které se dost možná hraje o Johnsonovu politickou budoucnost. Bývalý britský premiér čelí vyšetřování, které má potvrdit nebo vyvrátit podezření, že ve svých vyjádření týkajících se večírků v době covidových uzávěr lhal parlamentu.

Pokud imunitní výbor Dolní sněmovny dojde k závěru, že expremiér vědomě lhal, mělo by to pro něj vážné politické důsledky. Není vyloučeno, že by musel složit i svůj poslanecký mandát a nad jeho další politickou kariéru by se zatáhly těžké mraky.