BoJo a JoJo: Boris Johnson si do kabinetu dosadil i mladšího bratra. Ten brexit od začátku nechtěl

Stejně jako starší bratr v minulosti studoval v Etonu a na univerzitě v Oxfordu. Také Jo Johnson se po studiích rozhodl pro kariéru novináře – mnoho let psal pro Financial Times. Později se stejně jako Boris stal poslancem Konzervativní strany a byl členem vládního kabinetu. Mezi bratry ale přece jen existuje zásadní rozdíl – zatímco Boris se stal tváří brexitové kampaně, Jo byl od počátku proti odchodu z EU. Teď se potkávají v jedné vládě. Londýn 14:51 25. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boris Johnson a jeho mladší bratr Jo Johnson. | Foto: Toby Melville | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / Reuters

„Kdo čeká, že jednání oživím stejným způsobem jako jeden z mých starších bratrů, bývalý poslanec za Henley, bude pravděpodobně zklamaný,” řekl v roce 2010 nově zvolený poslanec za Orpington Jo Johnson ve spojitosti se svým starším bratrem Borisem, který byl v té době už londýnským starostou. Nyní se Jo stal náměstkem hned na dvou ministerstvech - obchodu, energetiky a průmyslové strategie a také na ministerstvu školství.

Johnsonova cesta k moci: jak se z Ala stal Boris, budoucí premiér Velké Británie Číst článek

Společného toho ale mají bratři Johnsonové mnoho. Jo navštěvoval stejné školy jako jeho bratr, tedy Eton a Oxford. Na univerzitě ale vystudoval obor moderní historie, Boris se věnoval klasickým studiím.

Do politiky vstoupil v roce 2010, a to po 13 letech strávených ve Financial Times, kde pracoval jako novinář a po práci zahraničního reportéra v Paříži a Novém Dillí i jako editor. V klání o post poslance za část Orpington porazil mimo jiné Sajida Javida, který má být novým ministrem financí.

Jo Johnson také jako první z rodiny zamířil do Downing Street číslo 10, a to za vlády Davida Camerona. Tehdy vedl jeden z premiérových poradních orgánů, takzvanou Policy Unit.

Podle některých kolegů „proevropský” Jo pak od roku 2015 zastával pozici náměstka ministerstva školství, na který se v novém kabinetu Borise Johnsona vrací. Snažil se například řešit problém stoupajících studentských dluhů, upozorňuje v profilu The Guardian.

Dokáže Boris Johnson sjednotit rozdělenou Británii? ‚Nemá kouzelnou hůlku,‘ varuje Jiří Hošek Číst článek

Později se už ve vládě Theresy Mayové stal náměstkem na ministerstvu dopravy. Kvůli nesouhlasu s brexitovou politikou tehdejší premiérky ale vládu nakonec opustil – setrval v ní o čtyři měsíce déle než starší bratr Boris.

Dlouhodobě usiloval o druhé referendum, ve kterém by Britové měli šanci říct, jaká z nabízených možností je jim bližší, když ví, jaká dohoda je na stole. Později mimo jiné uvedl, že je z navrhované brexitové dohody nešťastný stejně jako bratr Boris.

Brexit a Johnsonovi

„Nebyl to výsledek, který jsem si přál. Hodně jsem bojoval za to, abychom v Evropské unii zůstali. Kampaň rozdělila naši zemi, stranu, ale také mou vlastní rodinu,” napsal Jo Johnson v zamyšlení publikovaném na serveru Financial Times v listopadu 2018 krátce poté, co rezignoval na post v kabinetu Theresy Mayové.

V textu vysvětluje, že nemohl ve vládě dál pokračovat kvůli tomu, jaké možnosti Británii zbyly – odejít s rozvodovou dohodou předloženou Theresou Mayovou, nebo odejít bez dohody:

„Postavit národ před výběr ze dvou velice neatraktivních možností, nevolnictví a chaosu, je obrovským selháním britského státnictví, které jsme neviděli od Suezské krize. Moji voliči v Orpingtonu si zaslouží od své vlády víc,” popisuje dál s tím, že odchod bez dohody britské ekonomice může způsobit závažné škody a ovlivnit dovoz potravin i medicíny.

Johnson oznámil nová jména vládních kolegů, diplomacii povede exministr pro brexit Raab Číst článek

„Odchod bez dohody může být možná nakonec lepší než nekončící očistec, který premiérka nabízí. Všem bojovníkům za brexit bych ale rád vzkázal, že pokud naší zemi způsobí tak vážnou ekonomickou a politickou škodu, v očích společnosti zanechají nesmazatelný dojem nekompetentnosti. Tohle nemůže být to, co jste chtěli, a není to ani to, pro co vám referendum dalo mandát,” pokračuje v textu a dodává, že Británie musí začít čelit opravdovým problémům a neoddávat se falešným řešením, která situaci jen zhoršují.

Nyní, o osm měsíců později, se však do vlády vrací, a to hned na dvě pozice – náměstka na ministerstvu obchodu, energetiky a průmyslové strategie a na ministerstvu školství. 47letý bratr britského premiéra se také bude účastnit zasedání vlády, což je výsada, kterou všichni náměstci nemají.

Podle britského tisku si premiér Johnson do vlády vybral většinou lidi, kteří souhlasí s jeho pohledem na brexit. Jak moc se ale pohledy dvou bratrů prolínají, není zcela jasné a přinejmenším z již zmiňovaných postojů Joa Johnsona se nezdá, že by odchod Británie bez dohody podporoval či preferoval.

V očích veřejnosti je nicméně JoJo, jak se mu po vzoru bratra (zvaného BoJo) v tisku přezdívá, ještě stále často považován za bojovníka proti brexitu. „Škoda, že nekandiduje váš bratr,“ pokřikoval na Borise Johnsona během předvolební kampaně na jihu Anglie jeden z jeho odpůrců, píše americký deník The Wall Street Journal.