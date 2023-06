,Popíral pravdivé, mlžil a klamal.‘ Johnson v aféře ,Partygate‘ lhal parlamentu, rozhodli britští poslanci

Britští poslanci v pondělí drtivou většinou 354 ku 7 hlasům podpořili zprávu mandátové a imunitní komise, podle níž bývalý konzervativní premiér Boris Johnson vědomě klamal parlament, když tvrdil, že večírky v premiérském sídle v době pandemického lockdownu byly v souladu s nařízeními. Pro Johnsona to prakticky znamená, že přijde o volný vstup do budovy parlamentu. Londýn 23:49 19. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Johnson sám své podporovatele vyzval, aby proti přijetí závěrů komise nehlasovali | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Johnsonovi by byl na 90 dní pozastaven mandát, bývalý premiér však po zveřejnění zprávy z Dolní sněmovny odstoupil dobrovolně. Aféra známá jako Partygate je nejvýznamnějším ze skandálů, které přiměly Johnsona ke složení premiérského mandátu loni v červenci.

Zvláštní parlamentní komise na základě zkoumání emailové a whatsappové komunikace, rozhovorů s úředníky a návštěv Downing Street minulý týden došla k závěru, že Johnson parlament uváděl v omyl, když poslance přesvědčoval, že neporušil žádná protipandemická opatření.

Tmavozelené lavice britské Dolní sněmovny při pondělní debatě nebyly zaplněné ani z poloviny, přítomní poslanci o věci však debatovali s evidentním zápalem a z 650 poslanců večer nakonec hlasovalo 361.

„Jako premiérka jsem musela přijímat rozhodnutí o kolezích a přátelích, která byla určující pro jejich životy a kariéry. Ale přátelství a spolupráce by neměly být překážkou pro to, abychom udělali to, co je správné...tahle debata je důležitá a tohle hlasování je důležité, jelikož se přímo dotýká důvěry mezi veřejností a parlamentem,“ prohlásila bývalá premiérka a Johnsonova stranická kolegyně Theresa Mayová.

Souhlas s ní vyjádřila labouristka Harriet Harmanová, předsedkyně dotyčné komise. Johnson podle Harmanové „vědomě klamal parlament v několika případech“. „Důkazy ukazují, že popíral pravdivé, prohlašoval nepravdivé, mlžil a klamal,“ řekla Harmanová.

Výzva podporovatelům

Johnson sám své podporovatele vyzval, aby proti přijetí závěrů komise nehlasovali. Politický komentátor BBC Chris Manson poznamenal, že důvodem pro to může být, že by vyšlo najevo, jak malou podporu si Johnson nyní zachovává.

Za Johnsona se nicméně hlasitě postavili například bývalí členové jeho kabinetu Jacob Rees-Mogg, Nadine Dorriesová nebo Priti Patelová.

„Musím zde dnes promluvit, protože po přečtení zprávy nevidím žádné důkazy pro to, že by Johnson ‚klamal parlament vědomě, úmyslně a lehkomyslně‘,“ pronesla Lia Niciová, která půl roku pracovala jako Johnsonova osobní parlamentní tajemnice.

Zpráva imunitní komise podle Niciové není nezávislá a chyba není na straně Johnsona, ale lidí, kteří pracovali jako jeho poradci.

„Mnoho z těchto lidí nadále pracuje jako nevolení úředníci kolem Downing Street a ve Whitehallu (vládní administrativě, pozn. red.),“ dodala Niciová. Její slova se záhy setkala s odporem labouristické opozice, podle které se Niciová pokoušela odvádět pozornost a přenášet vinu od Johnosna na jiné.

Sunak nehlasoval

Kritiku od několika poslanců za svoji nepřítomnost sklidil také premiér Rishi Sunak, který ohlásil, že v pondělí večer má po setkání se švédským premiérem jiné povinnosti.

Poslancům Konzervativní strany podle prohlášení Downing Street dal ve věci zprávy o Johnosnovi volné hlasování. Sám však neuvedl, jak by hlasoval.

Johnson odstoupení z parlamentu oznámil minulý týden v pátek. Doplňovací volby v jeho londýnském obvodu Uxbridge a South Ruislip se budou konat v červenci. Bývalý premiér oznámil, že se po mnoha letech v politice vrátí k novinařině a bude psát sloupek pro bulvární deník The Daily Mail.