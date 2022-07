Z Johnsonova odchodu má Kreml radost. Na britské podpoře Ukrajiny se ale nic nezmění, míní Romancov

Na mezinárodní scéně se Boris Johnson zapsal hlavně jako podporovatel Ukrajiny. Britská role pro soudržnost mezinárodní koalice proti ruské invazi bude důležitá i po jeho odchodu. „Jednak Boris Johnson, a s ním celá Británie, hrál v tomto od samého počátku nesmírně důležitou roli. Navíc je Británie stálým členem Rady bezpečnosti OSN. A ani na jedné z těch věcí se s odchodem Johnsona vůbec nic nezmění,“ říká politický geograf Michael Romancov. Praha 15:45 8. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský premiér Boris Johnson přijel do ukrajinského Kyjeva, kde se sešel s prezidentem Volodymyrem Zelenským | Zdroj: Twitter Borise Johnsona

„Británie byla první velmocí, která dala jednoznačně najevo, že když Rusové spustí svou akci, tak jsou Britové ochotni zprostředkovaně jít s Moskvou do konfrontace. Z Británie pak začala létat letadla, která přímo dopravovala na Ukrajinu tolik potřebné zbraně,“ připomíná Romancov pro Český rozhlas Plus.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Téma dne Martiny Maškové

Na Bali nyní jednají ministři zahraničí skupiny G20. Mluvit mají hlavně o potravinové a energetické krizi. Za Británii tam vyjednává ministryně Liz Trussová. Podle Romancova má na schůzce Spojené království oslabený mandát, protože v zemi probíhá politická krize.

„Na druhou stranu má ale Británie vládu. Byť řada ministrů odstoupila z kabinetu, tak ústavní systém na to pamatuje a ví se, jakým způsobem má země dále fungovat. A co je daleko důležitější, Británie je parlamentní demokracií. A jestli na něčem existuje v tento okamžik shoda mezi vládními konzervativci a jejich opozicí v parlamentu, tak je to právě na tom, že je zapotřebí podporovat Ukrajinu.“

Příběh Borisova hořkého konce. Britský premiér Johnson se u moci držel přes všechny skandály Číst článek

Odchod klauna

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov Johnsonovu rezignaci nazval odcházením klauna a o britském premiérovi řekl: „On nemá rád nás, my nemáme rádi jeho.“

„V Kremlu mají radost a je naprosto pochopitelné, proč tomu tak je,“ dodává Romancov k vyjádření tiskového mluvčí ruského prezidenta.

Johnson se v poslední době věnoval i vytváření západní alternativy k čínské Hedvábné stezce, takže ani Čína jeho odchodu želet nebude. „Obecně všem zemím, které jsou v první velmocenské lize, kam patří i Čína, vždy minimálně do určité míry vyhovuje, když se u některého z konkurentů objeví nějaký problém.“

„Pokud jde o Čínu, tak ani jí nevadí, že bude chvíli trvat, než se Británie zase zcela postaví na nohy. Ale myslím si, že právě tak jako vůči Rusku, tak ani vůči Číně už dnes v Británii, respektive na Západě, nikdo naštěstí netrpí tím, že by měl nasazeny růžové brýle.“

Romancov očekává, že i po Johnsonově odchodu zůstane většina politických priorit, které v tomto ohledu jeho vláda zastávala, nezměněna. „Co spíš by mohlo ovlivnit chování Británie na mezinárodní scéně, jsou projevy hospodářské krize, kterou je Británie také zasažena stejně jako řada dalších zemí, protože vláda nebude moci ignorovat, co se děje doma.“

Co znamená odchod Borise Johnsona pro Británii, britskou politiku a co pro mezinárodní scénu? Pro Evropu? Ukrajinu a Rusko? Kdo britského premiéra v jeho funkci nahradí? Poslechněte si celé Téma dne Martiny Maškové.