Johnson se vrátil do čela kabinetu, Brity varoval před unáhleným rušením restrikcí

Británie se zdá být z nejhoršího venku, omezení zavedená v boji proti koronaviru ale musí zůstat v platnosti a jednotlivci i firmy musí být trpěliví. S takovým vzkazem v pondělí vystoupil premiér Boris Johnson, který se po třítýdenní absenci způsobené nemocí covid-19 vrací do čela kabinetu. Varoval přitom před unáhleným rušením restrikcí a možnými následky druhé vlny nákazy. Londýn 16:55 27. 4. 2020 (Aktualizováno: 18:11 27. 4. 2020)

Načasování dalších kroků podle britského premiéra Borise Johnsona momentálně není možné oznámit. Britské deníky v pondělí nicméně spekulovaly o uvolňování karanténního režimu od 7. května.

Johnson byl po nákaze koronavirem SARS-CoV-2 před třemi týdny hospitalizován a několik dní dokonce strávil na jednotce intenzivní péče. Všechny jeho zdravotní potíže už ale podle ranního prohlášení jednoho z vládních představitelů pominuly.

Premiér měl před sebou na konci rekonvalescence řadu naléhavých úkolů a bude muset čelit nejrůznějším otázkám ohledně strategie pro obnovování ekonomických a společenských aktivit i kritice ohledně dosavadního počínání kabinetu.

Úspěch v boji s epidemií

V Downing Street v pondělí premiér uvedl, že země má na dosah první výrazný úspěch v boji proti epidemii covid-19. Státní zdravotnický systém NHS podle něj i díky úsilí celého obyvatelstva extrémní situaci zvládl, přičemž počet nových hospitalizací aktuálně klesá stejně jako počet nejvážnějších případů covidu-19. Ministerský předseda prý nepochybuje, že pokud Britové zachovají „odhodlání a odvahu“ z posledních týdnů, Spojené království z krize vyjde „silnější, než kdy dříve“.

Johnson hovořil o velké příležitosti, ale také o momentu „maximálního rizika“, ve kterém nelze i přes pozitivní signály polevit. Zejména podnikatele a firmy vyzval k trpělivosti. Vláda ohledně dalšího postupu v příštích dnech poskytne „mnohem více“ informací a bude rozhodnutí přijímat s „maximální možnou transparentností“.

„Vím, že je to těžké. Chci ekonomiku znovu rozpohybovat co nejrychleji,“ citovala Johnsona zpravodajská společnost BBC. „Zkrátka teď nemůžeme objasnit, jak rychle či pomalu ani kdy přesně budou tyto změny učiněny,“ pokračoval. Zdůraznil přitom riziko „nové vlny smrti a nemoci“, která by přinesla ještě vážnější ekonomické důsledky.

V Británii už déle než měsíc platí omezení pohybu lidí, zavřené jsou školy, restaurace i další postradatelné podniky. Šéf britské diplomacie Dominic Raab, který po Johnsonově hospitalizaci převzal roli šéfa kabinetu, v polovině dubna oznámil, že restrikce zůstanou přinejmenším do 7. května. Podle agentury Reuters ohledně jejich zmírňování nepanuje shoda mezi vládními experty ani mezi členy kabinetu.

Uvolňování restrikcí

List Mail on Sunday o víkendu napsal, že britský ministr financí Rishi Sunak při jednání s premiérem vyzdvihoval mimo jiné plány České republiky na obnovování běžného fungování společnosti. Zvláštní pozornosti se údajně dostalo skutečnosti, že česká vláda v první vlně povolila farmářské trhy a běžný prodej automobilů. Česká opatření v pondělí britským čtenářům detailně popisoval deník The Guardian.

Britská vláda v souvislosti s uvolňováním restrikcí stanovila pět podmínek, mezi nimiž je zpomalení růstu bilance nakažených a mrtvých nebo výrazný pokrok u testování a dodávek ochranného vybavení. Počty úmrtí na covid-19 hlášené z nemocnic jsou v posledních dnech nižší než ve druhém a třetím dubnovém týdnu, oficiální bilance však stále narůstá po stovkách, zatímco každý den přibývají tisíce potvrzených případů infekce. Země je také daleko od realizace 100 000 testů denně, což je cíl, jehož dosažení vláda slíbila s koncem měsíce.

Brzké změny v podobě karanténního režimu v pondělí nicméně předpovídalo několik britských deníků. Podle The Daily Telegraph se očekává, že plán pro uvolňování bude oznámen ještě před koncem týdne. Zároveň se objevují informace o tom, že změny nepůjdou pouze jedním směrem a že karanténa se bude „v některých ohledech zpřísňovat a v jiných zmírňovat“.