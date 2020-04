Boris Johnson je ve stabilizovaném stav. ‚Léčba u něj zabírá,‘ řekl mluvčí premiérovy kanceláře

Britský premiér Boris Johnson zůstává kvůli onemocnění covid-19 v nemocnici, je ale ve stabilizovaném stavu a léčba u něj zabírá. Vyplývá to z prohlášení představitelů britské vlády, kterou od úterka dočasně vede ministr zahraničí Dominic Raab. Johnson má za sebou už druhou noc na jednotce intenzivní péče v nemocnici v centru Londýna. Tam jej lékaři nechali přesunout poté, co se u ministerského předsedy zhoršily příznaky nemoci covid-19. Londýn 16:38 8. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Velké Británie Boris Johnson při projevu 23. března | Foto: PA Images | Zdroj: Reuters

„Premiér je ve stabilizovaném stavu, cítí se dobře a má dobrou náladu,“ uvedl ráno náměstek ministra zdravotnictví Edward Argar. „Dostával kyslík, ale není na plicním ventilátoru,“ zdůraznil.

Mluvčí premiérovy kanceláře později médiím sdělil, že Johnson je nadále na oddělení pro pacienty s vážnými potížemi. „Léčba u něj má pozitivní odezvu,“citovala jej zpravodajská společnost BBC. Podle mluvčího předseda vlády nepracuje, ovšem je schopen udržovat kontakt se svými nejbližšími.

Pětapadesátiletý Johnson oznámil 27. března, že se nakazil koronavirem SARS-CoV-2. Původně chtěl opustit domácí karanténu již minulý pátek, příznaky nemoci covid-19 ale neustupovaly, a proto jej v neděli převezli do nemocnice. V pondělí odpoledne se jeho zdravotní stav zhoršil, a lékaři jej proto přeložili na jednotku intenzivní péče. Na ní strávil již druhou noc.

Jako svého zástupce pro takovýto scénář si Johnson už dříve zvolil ministra zahraničí Raaba, který nyní řídí kabinet. Koordinuje především boj proti šíření koronaviru, který si v Británii vyžádal již více než 6000 obětí. Virem SARS-CoV-2 se v zemi nakazilo nejméně 55 tisíc lidí.

‚Modleme se za něj‘

Zdravotní stav ministerského předsedy je dál hlavním tématem titulních stran britského tisku. Bulvární listy Daily Mail a Daily Express citují Raaba, který svého šéfa označil za „bojovníka“ a za „přítele“. Podle bulváru The Sun je nyní „národ sjednocen“ v přání, aby se premiér brzy uzdravil. „Zůstal kvůli vám v práci... teď se za něj doma modlete,“ napsal v titulku The Sun.

Levicový list The Guardian píše o „obavách z mocenského vakua“. List informuje, že pokud by onemocněl také ministr zahraničí Raab, postavil by se dočasně do čela kabinetu ministr financí Rishi Sunak.

BBC či agentura Reuters připomínají, že vláda má aktuálně před sebou důležité rozhodnutí o platnosti celostátních omezení, které v Británii trvají už déle než dva týdny. Vláda při jejich zavádění avizovala, že kroky budou po třech týdnech přezkoumány. Nejnovější vládní vyjádření ale nasvědčují tomu, že rozhodnutí bude odloženo a omezení zůstanou po víkendu beze změn. „Ještě se vůbec neblížíme konci karantény,“ komentoval vývoj starosta Londýna Sadiq Khan.