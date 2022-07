Krupauerová: Za svůj odchod může Boris Johnson vinit jen sám sebe, hlavní problém je jeho charakter

Co bylo hlavním důvodem rezignace britského premiéra Borise Johnsona? Kdo ho ve funkci nahradí? A může změna v čele britské vlády změnit přístup Velké Británie k Ukrajině a k Evropské unii? Poslechněte si Dvacet minut Radiožurnálu s novinářkou žijící v Británii Olgou Krupauerovou. Londýn 0:10 12. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boris Johnson opouštějící Downing Street 10 | Zdroj: Reuters

Boris Johnson ve čtvrtek odstoupil z pozice lídra Konzervativní strany, do výběru nového lídra ale zůstává v čele vlády. Jeho rozhodnutí přišlo po řadě rezignací vysoce postavených vládních činitelů. Odstoupit se jich rozhodlo 50, včetně pěti ministrů. Přitom ještě před měsícem Boris Johnson ustal hlasování konzervativních poslanců o odvolání z funkce. Co se za ten měsíc změnilo, co bylo pověstnou poslední kapkou?

V Anglii je momentálně vlna horka a horko je skutečně i v parlamentu a Downing Street. Johnson ztratil důvěru členů svého kabinetu i členů Konzervativní strany v Parlamentu. To vedlo k tomu, že byl minulý čtvrtek z postu britského premiéra doslova neslavným způsobem „vykopnut“, do posledního okamžiku bojoval o to, aby zůstal.

Poslední kapkou byla aféra kolem Chrise Pinchera, konzervativního člena Parlamentu. Johnson ho jmenoval do velmi mocné funkce zástupce šéfa Konzervativců Parlamentu, ihned poté se ale provalilo, že Pincher byl obviněn z několika sexuálních deliktů. Johnson tvrdil, že o těch obviněních nevěděl, to se ale ukázalo jako nepravda. Johnson se pak omluvil a Pincherovi bylo pozastaveno členství v Konzervativní straně.

Nicméně pohár přetekl, byla to ta poslední kapka v sérii nepravd, skandálů a Partygate. Začala série rezignací v Johnsonově kabinetu, která začala jeho nejdůležitějším ministrem financí Rishi Sunakem, následoval ministr zdravotnictví Sajid Javid, a poté dalších témě pět desítek členů.

Zmínila jste Partygate, což je aféra, která se týkala porušování protipandemických opatření. Boris Johnson čelí v této souvislosti delší dobu kritice a také vyšetřování kvůli tomu, že se účastnil večírků během covidového lockdownu. Jak velkou roli tohle hrálo v tom, že nakonec rezignoval?

Určitě to hrálo velkou roli. Ve volbách v roce 2019 získal Boris Johnson obrovskou převahu, Konzervativcům získal 80 křesel, navíc v parlamentu, což je největší vítězství za posledních 30 let. A po třech letech z kabinetu neslavně s ostudou odchází. Takže Partygate hrála velkou roli.

Nejdůležitější je na tom Johnsonův charakter. Partygate potvrdila to, co mu řada kritiků vyčítala – jeho vztah k pravdě. Nezdá se pro něj být problémem tvrdit věci, které nejsou pravdou. Johnson v průběhu Partygate porušoval svá vlastní opatření, opatření své vlastní vlády. V době, kdy byla země prakticky naprosto uzavřená. Lidé nemohli chodit na pohřby, za svými blízkými do domovů důchodců… V té době Johnson porušoval zákony, které měli ostatní nařízeno dodržovat.

Policie to vyšetřila a udělila mu formální pokutu, takže je prvním premiérem, který tímhle způsobem porušil. Ironické je, že porušil svůj vlastní zákon. Řekla bych, že všechny ty skandály jsou důležité, ale Boris Johnson může za svůj odchod vinit jen sám sebe. Hlavní problém, alespoň podle kritik a odchodů jeho ministrů, je jeho charakter, jeho osobnost.

„Po vládě Borise Johnsona je možné, že skutečně může dojít k rozdělení Spojeného království a Skotsko se osamostatní.“

Neblíží se i s působením Borise Johnsona a s jeho koncem v čele vlády rozpad Velké Británie?

To je zajímavá otázka. Historie ukáže, jak to dopadne. Johnson určitě nepřispěl k jednotě Spojeného království. Severní Irsko není s jeho vládou spokojené. A ve Skotsku je problém daleko hlubší. Před několika lety usilovalo Skotsko v referendu o nezávislost. A Johnson, jeho nepopularita a chaotický odchod ještě prohloubil snahu první ministryně Skotska Nicoly Sturgeon vyhlásit další referendum.

Potřebuje k tomu souhlas britské vlády, a pokud se jí to podaří, bude otázkou, jak referendum dopadne. Myslím si, že více a více Skotů touží vrátit se do Evropské unie. A po vládě Borise Johnsona, která pro ně není příliš přijatelná, protože ve Skotsku Konzervativci nemají zdaleka tak velkou převahu, je možné, že skutečně může dojít k rozdělení Spojeného království a Skotsko se osamostatní.

