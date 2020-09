Británie zavádí nová opatření proti koronaviru. Bary musí zavřít v deset, lidem se doporučuje home office

Britský premiér Boris Johnson oznámil nový postup vlády v boji proti koronaviru. Podle čerstvých opatření musí všechna pohostinská zařízení zavírat v deset hodin večer. Premiér také doporučil všem, kdo bydlí v Anglii, aby pracovali z domu. Upozornil, že opatření mohou zůstat v platnosti i půl roku. Londýn 14:57 22. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boris Johnson vyzval Angličany, aby pracovali doma, pokud mohou | Foto: POOL | Zdroj: Reuters

Ministerský předseda v úterý promluvil v parlamentu, večer má mít proslov rovněž k národu. Nová opatření mají zpomalit rychle se šířící druhou vlnu pandemie v zemi.

Johnson řekl, že všechna pohostinská zařízení musí od nynějška zavírat v deset hodin večer, píše BBC. Vyzval také obyvatele Anglie, aby pracovali z domova, pokud jim to jejich zaměstnání umožňuje. Zároveň upozornil, že by stávající opatření mohla vydržet i půl roku.

Nová opatření proti šíření koronaviru premiér oznámil den poté, co hlavní zdravotnický poradce britské vlády Chris Whitty uvedl, že v Británii by mohlo v polovině října přibývat téměř 50 000 nakažených denně a zároveň by exponenciálně rostl počet mrtvých s covidem-19.

Systém nestíhá

V Británii přibývá denně nejméně 6000 nových případů, každých osm dní se zdvojnásobí počet přijatých pacientů v nemocnicích a systém testování nestíhá, píše Reuters.

Spojené království hlásí nejvyšší počet mrtvých s covidem-19 z celé Evropy, a pátý nejvyšší na světě. Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse se v Británii koronavirem nakazilo už více než 400 000 lidí, s covidem-19 tam zemřelo 41 877 lidí.

Ústřední britská vláda přijímá opatření, která následně platí pro obyvatele Anglie.

Zbylé části Spojeného království - Skotsko, Wales a Severní Irsko - v boji s koronavirem postupují samostatně. Podle BBC má v úterý oznámit striktnější opatření proti šíření koronaviru také Skotsko.