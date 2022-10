Favorité na britského premiéra zasedli k jednání. Sunak mohl Johnsonovi nabídnout místo ve vládě

Bývalý britský premiér Boris Johnson a exministr financí Rishi Sunak spolu v sobotu večer jednali. Informovaly o tom televize BBC a nedělník Sunday Times. Oba jsou označováni za možné rivaly v souboji o post předsedy Konzervativní strany, a tím i budoucího premiéra. Londýn 7:50 23. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rishi Sunak a Boris Johnson | Foto: Daniel Leal, Reuters/ Profimedia

Obsah jejich rozhovoru není znám. Britská média ale spekulují o tom, že by se mohli domluvit, aby se vyhnuli rozkolu ve straně. Deník The Sunday Telegraph například naznačil, že by Sunak mohl Johnsonovi nabídnout místo v budoucím kabinetu.

Ve Velké Británii se rozhořel souboj o křeslo premiéra poté, co na post ministerské předsedkyně ve čtvrtek rezignovala Liz Trussová. Kandidáti musejí do pondělního odpoledne získat podpis nejméně stovky konzervativních poslanců, pokud chtějí postoupit.

Sunak má podle propočtů BBC podporu 128 poslanců, včetně některých bývalých Johnsonových spojenců. Johnson, který se v sobotu s rodinou vrátil do Londýna z dovolené v Karibiku, si podle BBC zajistil podporu 53 poslanců, a je tak na druhém místě. Zdroje z Johnsonova okolí však tvrdí, že získal podporu stovky poslanců.

Po rezignaci Trussové po pouhých 45 dnech v čele vlády se objevila tři jména vážných uchazečů o převzetí vedení strany a vlády.

Penny Mordauntová, která má v současném kabinetu na starosti koordinaci vládní agendy v Dolní sněmovně, jako jediná oficiálně oznámila, že chce kandidovat. Podle BBC má však podporu pouze 23 poslanců.

Mnoho konzervativních poslanců zatím žádného z možných kandidátů nepodpořilo. BBC uvádí, že si jí podařilo ověřit, jak hodlá hlasovat 204 z 357 konzervativních zákonodárců.

Pakliže podporu stovky konzervativních poslanců získá jediný kandidát, mohla by Británie mít nového premiéra už v pondělí. Pokud se tak nestane, bude následovat online hlasování členů Konzervativní strany, jehož výsledek bude oznámen v pátek.