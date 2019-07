Johnsonova cesta do čísla 10. Co ještě čeká lídra konzervativců před jmenováním premiérem?

Boris Johnson s velkým předstihem porazil britského ministra zahraničí Jeremyho Hunta v klání o post předsedy Konzervativní strany a tím i o křeslo premiéra Velké Británie. Předsedou vlády však ještě není – jmenování nového premiéra má totiž své tradice a s nimi spojené náležitosti. Britská média už přitom píší o možných scénářích Johnsonova vládnutí i předčasných volbách. Londýn 6:46 24. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boris Johnson na archivním snímku. | Foto: Toby Melville | Zdroj: Reuters

Johnson vyhrál v korespondenční volbě členů Konzervativní strany poměrem 92 153 ku 46 656 hlasům, které získal jeho protivník Jeremy Hunt. „Vím, že se objeví lidé, kteří budou zpochybňovat moudrost vaší volby. Ale nikdo – žádná osoba ani strana – nemá monopol na moudrost,“ řekl Johnson v děkovné řeči krátce po oznámení výsledků volby.

Do Downing Street číslo 10 ale hned tak zamířit nemůže. Co ho čeká před oficiálním jmenováním novým předsedou vlády?

Nový kabinet

Podle serveru Business Insider bude Johnson muset už brzy rozhodovat o budoucím kabinetu, v němž by mohli zasednout i bývalí ministři Gavin Williamson, Dominic Raab nebo Andrea Leadsomová. O post ministra financí by se pak mohl ucházet ministr vnitra Sajid Javid nebo tajemnice ministerstva financí Liz Trussová.

Otázkou zůstává, zda se Boris Johnson rozhodne nabídnout místo i rivalovi Huntovi, který byl doposud šéfem diplomacie – na postu v roce 2018 vystřídal právě budoucího premiéra.

Mezitím se očekávají také další rezignace ministrů a poslanců. Konzervativní poslankyně Margot Jamesová odstoupila už minulý týden, v pondělí rezignaci oznámil náměstek ministra zahraničí Alan Duncan. V úterý jako první skončila Anne Miltonová, která působila na ministerstvu školství. Rezignaci během vítězného proslovu Borise Johnsona oznámil také ministr spravedlnosti David Gauke.

Návštěva u královny

Ve středu Theresa Mayová ve funkci naposledy předstoupí před Dolní sněmovnu. Poté zamíří do Buckinghamského paláce za královnou Alžbětou II., které oficiálně oznámí svou rezignaci na post předsedkyně vlády Velké Británie. Během toho panovnici ujistí, že Johnson je připravený ji ve funkci nahradit a má potřebnou podporu parlamentu ke složení vlády.

Poslední zmiňovaná část je zpravidla pouhou formalitou potřebnou k tomu, aby mohl být nový premiér jmenován.

Později za královnou zamíří i Boris Johnson, který Alžbětu II. stejně jako Mayová ujistí, že je schopen vytvořit vládu, a stane se novým předsedou země. Další kroky v té době už premiéra Británie povedou do Downing Street číslo 10, tedy sídla předsedy vlády.

Čtvrteční den by měl podle Business Insider pro Borise Johnsona začít vystoupením v Dolní sněmovně, kde předstoupí před poslance poprvé a naposledy před plánovanou letní přestávkou. Odpoledne by pak měla být známa jména všech členů Johnsonova kabinetu, kteří budou také oficiálně uvedeni do úřadu.

Perné první dny

Johnson se v následujících dnech bude muset vypořádat také s mnoha telefonáty od světových lídrů. Jako první by mu podle odhadů mohl volat americký prezident Donald Trump, který mu blahopřál ke zvolení lídrem konzervativců záhy po vyhlášení výsledků na twitteru, kde napsal, že Johnson bude skvělý.

S blížícím se odchodem Británie z Evropské unie, ke kterému má podle Johnsonových slibů dojít nejpozději 31. října, je možné očekávat také hovory s představiteli Evropské unie či francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

Potom může Johnson začít vládnout, jak ale upozorňuje Business Insider, bude to s velmi křehkou parlamentní většinou. V případě, že by Británii hrozil odchod z EU bez dohody, je také možné, že Britové půjdou k předčasným volbám. Alespoň o to se chtějí pokusit někteří nespokojení poslanci, kteří už v minulosti mluvili o možnosti hlasování o nedůvěře vládě, píše BBC.

Pro takový scénář by však bylo třeba, aby proti vlastní vládě hlasovalo i několik konzervativních poslanců. Pokud by k něčemu takovému došlo a vláda by nedokázala do 14 dní situaci uklidnit, Británie by mohla čelit předčasným volbám. Teoreticky by k hlasování mohlo dojít hned 25. července, tedy v poslední den, kdy parlament zasedá před letní přestávkou. Dalším možným datem je až 3. září, uzavírá britský server.

Podle bývalého šéfa komunikace Jonathana Haslama, který pracoval pro premiéra Johna Majora, na nového premiéra tak jako tak čekají perné dny.

„Myslím, že většinu lidí dostane ta tíha zodpovědnosti. Někdo vám zaklepe na dveře a zeptá se, co budete dělat s jadernými zbraněmi, to vás docela probere. Uvědomíte si, že vám na stole končí problémy, nikoliv řešení,“ uvedl pro server Sky News.