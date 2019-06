Oba kandidáti na britského premiéra zopakovali, že zemi vyvedou z EU k 31. říjnu. I bez dohody

Někdejší britský ministr zahraničí Boris Johnson, který je považován za favorita klání o post lídra vládní Konzervativní strany a tím i premiéra, na stranické konferenci konzervativců v Birminghamu znovu zopakoval, že má v plánu vyvést Velkou Británii z Evropské unie k 31. říjnu. Pokud to bude nezbytné, tak i bez dohody se „sedmadvacítkou“. Potlesk si Johnson vysloužil za slib nižších daní. Birmingham 18:56 22. 6. 2019 (Aktualizováno: 19:38 22. 6. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boris Johnson na konferenci v Birminghamu | Foto: Hannah McKay | Zdroj: Reuters

Johnson věří, že je možné s Evropskou unií znovu otevřít jednání o brexitové dohodě. Brusel přitom dal opakovaně najevo, že dohodu o odchodu země z EU, na které se shodl s dosluhující premiérkou Theresou Mayovou, otevírat již nehodlá.

K informaci médií, že sousedé přivolali policii k hlasité noční hádce v Johnsově bytě, se exstarosta Londýna odmítl vyjádřit. Policii přivolal soused, prý kvůli ženskému křiku, bouchání a ránám. Podle policie se nikomu nic nestalo a nebyl žádný důvod věc dále řešit.

Také Johnsonův rival, současný ministr zahraničních věcí Jeremy Hunt, se domnívá, že by Spojené království mělo EU opustit 31. října, i když by to znamenalo odchod bez dohody.

„Pokud se dostaneme k 31. říjnu a EU nebude prokazovat ochotu jednat o lepším plánu, pak po zvážení obtížných možností je politické riziko neuskutečnění brexitu mnohem horší než ekonomické riziko v případě odchodu bez dohody,“ řekl Hunt.

Kandidáti na stranického lídra Konzervativní strany, Johnson a Hunt, v sobotu poprvé předstoupili před členskou základnu, která bude do konce příštího měsíce hlasovat o novém lídrovi. Výsledky by měly být známy v týdnu po 22. červenci.

O tom, kdo z těchto dvou mužů nahradí v čele země Theresu Mayovou, rozhodne v korespondenčním hlasování 160 tisíc členů strany. Po celé zemi je plánováno ještě 15 dalších regionálních stranických konferencí, jako je ta sobotní.

Na začátku července plánují televize BBC a Sky News vysílat debaty kandidátů. Televize ITV ji podle BBC uspořádá debatu 9. července.

Do souboje bylo původně nominováno 10 straníků. V posledním kole hlasování mezi poslanci vypadl ministr životního prostředí Michael Gove. Johnsona podpořilo 160 ze 313 konzervativních poslanců, zatímco druhého Hunta 77. Gove souboj o druhé postupové místo prohrál jen o dva hlasy.