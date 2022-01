Úřad britského premiéra se omluvil královně Alžbětě II. Během státního smutku byl v jeho sídle večírek

Úřad britského premiéra se omluvil královně Alžbětě II. V předvečer pohřbu jejího manžela prince Philipa se v Downing street odehrál večírek, na kterém byly asi tři desítky lidí. Mluvčí úřadu vlády ve svém prohlášení připustil, že událost vyvolala značné rozhořčení veřejnosti. Londýn 21:46 14. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boris Johnson, premiér Velké Británie | Foto: POOL | Zdroj: Reuters

Úřad britského premiéra se omluvil královně Alžbětě II. V předvečer pohřbu jejího manžela prince Philipa se v Downing street odehrál večírek, na kterém byly asi tři desítky lidí. Mluvčí úřadu vlády ve svém prohlášení připustil, že událost vyvolala značné rozhořčení veřejnosti.

S další aférou kolem zakázaného večírku ohrožení Johnsona sílí. K rezignaci ho vyzývá i část jeho strany Číst článek

Rozlučkový večírek se odehrál nejen v době, kdy země držela státní smutek, ale platila i protiepidemická opatření, která setkávání členů různých domácností zakazovala.

O večírku, který se protáhl až do ranních hodin, informoval jako první deník Telegraph. Zaměstnanci se loučili s tehdejším šéfa Johnsonovy komunikace Jamesem Slackem, který mířil do vedení deníku The Sun.

Sám Boris Johnson na rozloučení nebyl, účastnil se ale nejméně dvou dalších podobných večírků ve svém sídle na jaře 2020. Za to čelí kritice nejen z řad opozice. Johnson se za své činy veřejně omluvil.

„Vím, že miliony lidi v této zemi obětovaly v posledních osmnácti měsících mnoho. Vím, jakou bolesti si prošli - nemohly truchlit nad těmi, které ztratily, nemohli žit své životy tak, jak chtěli," řekl Johnson.