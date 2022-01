Opozice i konzervativci vyzývají Johnsona k rezignaci. Sám připravuje operaci ‚záchrana velkého psa‘

Boris Johnson si podle bývalého ministra a vysoce postaveného člena Konzervativní strany Tobiase Ellwooda musí vybrat: vést, nebo odstoupit. „Potřebujeme vůdčí osobnost,“ uvedl Ellwood pro BBC v návaznosti na zprávy o večírcích, které se konaly v Downing Street, zatímco platila omezení proti šíření koronaviru.

Zpráva přichází v době, kdy se stovky rozzlobených voličů obracejí na své poslance a žádají vysvětlení, co se v sídle premiéra dělo. Vláda vyzvala lidi, aby vyčkali, dokud nebude ukončeno vyšetřování státní úřednice Sue Grayové. Ta má závěry představit v průběhu příštího týdne.

Další konzervativní poslanec Andrew Bridgen vývoj událostí komentoval: „Všichni víme, jak to bude. Nepotřebuji vidět, co říká Sue Grayová, abych věděl, že pro mě Boris Johnson ztratil morální autoritu vést zemi.“

Bridgen je pátým konzervativním poslancem, který veřejně oznámil, že napsal předsedovi Výboru 1922, který má na starosti volbu předsedy konzervativců, že nemá důvěru v současného premiéra. K vyvolání hlasování musí dopis napsat 54 konzervativních poslanců, poznamenává BBC.

Otázkou však je, kdo by měl Johnsona v čele strany nahradit. Podle poslance Ellwooda panuje v konzervativní základně skepse, že nikdo není připraven postavit se do čela. „Tím Boris (Johnson) získává čas, neměl by si to však plést s další šancí,“ komentoval.

Předseda labouristů Keir Starmer prohlásil, že je nyní v „národním zájmu“, aby premiér odstoupil. Řekl, že ztratil morální autoritu a měl by odstoupit, protože není schopný zemi vést.

