Johnson píše Tuskovi: brexitová dohoda s EU je priorita, irské pojistka je ale nedemokratická

Britský premiér Boris Johnson v pondělním dopise adresovaném předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi napsal, že dosažení dohody s unií je pro jeho vládu největší prioritou. V korespondenci se věnuje především zrušení takzvané irské pojistky, kterou označuje za nedemokratickou. Reakce Bruselu je podle britských médií chladná. Evropská komise dlouhodobě upozorňuje, že její pozice v otázce tohoto protokolu zůstává neměnná. Dokumenty Londýn 12:59 20. srpna 2019

„Milý Donalde, datum odchodu Spojeného království z Evropské unie, 31. Října, se rychle blíží,“ začíná dopis pro Tuska.

Johnson Britům už během předvolební kampaně v klání o premiérské křeslo sliboval, že Británie z EU odejde na konci října s dohodou nebo bez ní.

Hlavní problém přitom od počátku vidí v takzvané irské pojistce, kterou obsahuje dohoda sjednaná jeho předchůdkyní Theresou Mayovou. Protokol má zaručit zachování volného režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem i po brexitu, část britských politiků se ale obává, že výsledkem bude trvalé připoutání jejich země k unijním strukturám.

‚Dohoda je možná‘

Stejně argumentuje v dopise Tuskovi i Johnson, který vyjmenovává hned několik důvodů, proč pojistka představuje nedemokratické opatření, jež není v souladu se suverenitou země.

Předsedu Evropské rady vyzval, aby evropská sedmadvacítka konečně uznala, že pojistka nemůže být součástí brexitové dohody. Podle Johnsona je mimo jiné stále jasnější, že toto preventivní opatření ohrožuje Velkopáteční dohodu, která v 90. letech ukončila sektářské násilí v Severním Irsku.

„Pojistka nemůže být součástí odchodové dohody. To je fakt, který musíme oba uznat. Před námi je tak úkol hledat jiné řešení. Věřím, že dohoda je možná,” pokračuje v textu.

„Spojené království a Evropská unie se již shodly, že 'alternativní ujednání' by mohla být součástí řešení. Proto navrhuji, aby byla pojistka nahrazena závazkem, že taková ujednání uvedeme v platnost – bude-li to možné – před koncem přechodného období a to jako součást budoucích vztahů,“ píše Johnson Tuskovi.

„Času je málo, Británie je ale připravena jednat rychle a doufám, že Evropská unie, s ohledem na míru vzájemné shody, je připravena udělat to samé,“ uzavírá korespondenci s tím, že dohoda, na základě jeho návrhů, bude stabilnější a dlouhotrvající.

Chladné reakce z Bruselu

S odvoláním na informované zdroje v Bruselu britský deník The Guardian už v úterý ale napsal, že Johnson s pokusem přimět Evropskou unii k dalším jednáním o brexitové dohodě neuspěl.

O takzvaných „alternativních ujednáních“ se mezi Londýnem a Bruselem hovořilo již v minulosti. Měla by být právně závazná, jejich konkrétní podoba ale známa není. I to zaznívá ze strany kritiků Johnsonova dopisu.

Deník The Times cituje unijního diplomata, podle nějž Londýn za tři roky nepřišel ani s náznakem nějakého životaschopného řešení, jak se vyhnout klasické hranici mezi Irskem a Severním Irskem. „A ten dopis na tom nic nemění,“ dodal.

Johnson v úterý vyzval Francii a Německo, které tento týden navštíví, aby v otázce brexitu přistoupily na kompromis. Více než hodinu podle agentury Reuters o plánovaném odchodu Británie z EU hovořil také s irským premiérem Leem Varadkarem. S ním se domluvil, že se na počátku září sejdou v Dublinu.

„Nahradit irskou pojistku něčím, co ještě ani nebylo definováno, znamená, že by zmizely záruky, které měla poskytovat,“ řekl serveru Politico v úterý jeden francouzský diplomat. Podle jiného unijního diplomata je z dopisu zjevné, že „to poslední, co britská vláda chce, je znovu jednat“.

„Odmítáme tvrzení, že irská pojistka by mohla ohrozit Velkopáteční dohodu,“ řekl Financial Times vysoce postavený činitel irské vlády. „Hlavním účelem (pojistky) je přece zachovat status quo zajištěním volného pohybu a zamezením vzniku tvrdé hranice na ostrově. A to je i základem Velkopáteční dohody,“ dodal.

Úřad britského premiéra v úterý informoval, že si Johnson telefonoval také s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, kterého informoval mimo jiné o vývoji jednání kolem brexitu.

V neděli způsobil v Británii poprask únik důvěrné vládní analýzy o dopadech brexitu bez dohody, který by podle dokumentu mimo jiné způsobil nedostatek paliva, potravin a léků. Vláda sice tvrdila, že analýza není aktuální, zdroj z kabinetu ale reportérovi serveru Business Insider sdělil, že zpráva byla za Johnsona aktualizována.