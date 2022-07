Lipavský: Británie má silné geopolitické instinkty. Ohledně Ukrajiny nebude záležet na postavě premiéra

Britský premiér Boris Johnson padl. Na vrchol vystoupal díky svému ráznému vystupování, a to jak ve věci brexitu, tak třeba v otázce Ukrajiny. Johnson se rychle postavil na její stranu a v boji proti ruskému útoku podpořil Kyjev jak finančně, tak i dodávkami zbraní. Co bude jeho odchod znamenat pro evropskou politiku? V rozhovoru pro Radiožurnál odpovídal ministr zahraničí Jan Lipavský z Pirátské strany. Praha/Londýn 9:39 8. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Lipavský | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co podle vás znamená rezignace Borise Johnsona z pohledu české diplomacie?

Z pohledu české diplomacie to bude znamenat výměnu na nejvyšším místě ve Velké Británii, na premiérském postu. Na druhou stranu ty vztahy jsou dány dlouhodobě, jsou velmi kvalitní a samotná výměna premiéra je asi nějakým způsobem neohrozí. Je to opravdu záležitost vnitřního chodu Velké Británie.

Británie je také významným členem NATO. Teď se ale zaměří na výběr nového premiéra, zatímco Johnson povede kabinet v demisi. Nemůže toto oslabit jednotné pozice vůči Ukrajině? Vůči Rusku?

Věřím, že vůči Ukrajině a Rusku to určitě nebude mít zásadní dopad. Umím si představit, že nový premiér může vnést nějaké nové impulzy v otázce brexitu, která stále není uzavřena. Mezi Evropskou unií a Velkou Británií dál probíhají takzvaně jednání o severoirském protokolu, což je uspořádání na hranicích mezi Severním Irskem a Irskem.

Velká Británie - ještě vláda Borise Johnsona - poslala do Dolní sněmovny zákon, který by mohl vést k porušení mezinárodních smluv, které uzavřela Evropská unie s Velkou Británií. Tam si umím představit, že nový premiér na to bude mít jiný náhled.

Boris Johnson byl zároveň tváří brexitu a nekompromisních postojů vůči Evropské unii, třeba v otázce právě citované irské pojistky. Můžeme tedy podle toho, co jste naznačil, očekávat, že budou po jeho odchodu jednání mezi Bruselem a Londýnem snazší?

To si nejsem úplně jistý. Nicméně pokud na něco bude mít v našich vztazích výměna v premiérském křesle vliv, tak se domnívám, že to může být přístup nového premiéra. Ale neznamená to, že nový premiér musí mít nutně kompromisnější nebo mírnější pozici, protože toto je opravdu zásadní vnitropolitická otázka Velké Británie.

Už se objevili zájemci o post britského premiéra. Kdo by byl pro českou diplomacii a také pro české předsednictví v Radě EU asi nejlepší volbou?

Přiznám se, že takto kandidáty neposuzujeme. Víme jistě, že to bude kandidát Konzervativní strany. V novinách se píše například o šesti různých jménech a uvidíme, koho strana zvolí za svého předsedu, a tím pádem se stane i premiérem.

Ještě se pojďme krátce vrátit ke vztahům Velké Británie a Ukrajiny, potažmo situaci na Ukrajině a ve vztahu k Rusku. Nehrozí tedy podle vás, že v rozhodování NATO teď převáží opatrnější hlasy třeba z Německa, které, jak víme, by pomoc Ukrajině by mohly oslabit.

Toho se neobávám i právě proto, že německá pozice se pomaličku, ale jistě sune k rozhodnějšímu postoji. Ale Velká Británie je v tomto konzistentní a myslím, že ať se stane premiérem kdokoliv ... koneckonců dva z těch možných adeptů, o kterých se hovoří v médiích, je například současná ministryně zahraničních věcí nebo ministr obrany. Jsou to lidé, kteří mají k těmto otázkám poměrně jasný postoj.

Velká Británie má, řekněme instinkty geopolitické, velmi zdravé a silné. To znamená, nebude záležet na postavě premiéra.

Ještě závěrem jiná otázka. Od začátku českého předsednictví v Radě EU už uběhl první týden. Nevím, jestli to není brzy, ale přesto, jak ho zatím hodnotíte vy?

Já to hodnotím tak, že všechno běží podle plánu. Akce se konají. Včera jsme měli zahájení. Do Prahy se přijelo 50 novinářů seznámit s českou vládou. A 1. července jsme měli Evropskou komisi, se kterou jsme jednali, další pracovnější jednání začnou v dalším týdnu.