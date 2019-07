‚Už to opravdu není legrace.‘ Zahraniční média reagují na Borise Johnsona v nové roli

Boris Johnson jako nový předseda Konzervativní strany, a tak i budoucí premiér země, zaplavil přední strany deníků a zpravodajských serverů po celém světě. Zatímco v Británii se novináři zaměřili především na Johnsonův plán pro brexit, komentáře v zahraničních médiích předpovídají kolizi s realitou i brzké porušování předvolebních slibů. Londýn/Washington/Canberra/Doha/Hamburk 14:01 24. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úvodní strany a titulky britských deníků a zpravodajských serverů. | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Nový lídr britských konzervativců během svého vítězného proslovu představil ve zkratce svůj plán: provést brexit, sjednotit Spojené království, porazit Corbyna a vzpružit Británii. V anglickém originále jeho vize tvoří akronym „dude“, který je do češtiny možné přeložit jako „borec“ nebo „týpek“ a kterého využily na titulních stranách středečních vydání také některé britské deníky, jejichž souhrn připravil server The Guardian.

„Nepanikařte. Seznamte se s novým borcem z čísla 10,“ stojí v titulku středečního vydání deníku Metro, který akronym ještě na titulní straně vysvětluje a text doplňuje velkou fotografií salutujícího politika.

Deník The Daily Telegraph středeční vydání otevřel titulkem: „Jsem ten borec.” Johnsonův slib pak vysvětluje ve spodní části strany a zamýšlí se nad tím, kdo budou noví členové probrexitového kabinetu, který budoucí premiér musí brzy sestavit. U The Daily Telegraph jde také vidět celá fotografie Borise Johnsona, který je zachycen, jak salutuje a na druhé ruce zároveň zvedá palec nahoru.

Stejnou fotografii použil také deník The Times, který zvolil titulek: „Johnson jde do práce.“ Článek se pak mimo jiné zaměřuje na možnou roli poslankyně Priti Patelové v novém kabinetu, která by podle novinářů mohla obsadit post ministryně obrany.

The Sun zase Johnsonův slib našrouboval na text známé písně kapely Beatles Hey Jude, v tomto případě tedy Hey Dude. Ve spodní části je pak box: “BoJo je náš nový premiér”, což je další z přezdívek, které jsou v Británii ve spojitosti s Johnsonem užívané.

Deník The Guardian naopak otevírá tím, co nový post pro Johnsona znamená, s titulkem: „Naplněná ambice. Co se ale stane s Británií?“ V textu se věnuje situaci v britském parlamentu, kde bude Boris Johnson pracovat s velmi křehkou většinou a bude tak potřebovat podporu maxima poslanců k tomu, aby prošla jakákoliv brexitová dohoda.

The Guardian

@guardian The Guardian front page, Wednesday 24 July 2019: An ambition is fulfilled. But what next for Britain? 58 99

Daily Mail píše o tom, že Johnson odpoledne dosáhne svého chlapeckého snu stát se britským premiérem, čekat na něj ale bude dost skličujících věcí k vyřízení, mezi něž patří třeba odchod z Evropské unie do 100 dní nebo uklidnění situace s Íránem.

Deník The Mirror pak na koláži fotografií Borise Johnsona zaseknutého třeba na lanovce během olympiády v Londýně píše: „Boris Johnson, premiér. To už vážně není legrace.“ V článku také píše o tom, že Johnson zakončil svou kampaň tím, čím ji před 30 lety započal – lhaním o Evropské unii.

Asi nejkritičtěji ale nového premiéra představil deník The Independent, který Johnsona v karikatuře vyobrazuje jako Winstona Churchilla kouřícího doutník, zatímco za ním hoří Británie. V textu pak nadcházejících 99 dní označuje za „nejtemnější hodinu“ brexitu.

Britský The Spectator, pro který pracoval také Johnson, naopak v sekci populárních článků propaguje text s titulkem: „Boris Johnson se brzy stane nejoblíbenějším světovým lídrem.”

Autor v něm píše o tom, že pro Evropskou unii bude Johnson nečitelný, což se představitelům v Bruselu líbit nebude. Politiky si ale brzy získá. „Má rád lidi a lidi mají rádi jeho. V tomhlo ohledu je spíš Reagan než Trump. Svůj šarm použije i na lídry zemí a předsedy vlád, které brzy potká. Už na podzim tak budeme mít nejoblíbenějšího světového lídra,” uzavírá v komentáři autor.

‚Mistr politického divadla‘

Německý deník Spiegel v komentáři na svém webu popisuje, že nový britský premiér pravděpodobně začne porušovat své sliby už první den v úřadu. „Rychle bude muset ukázat, jestli umí vést, stejně jako umí klamat, a jestli provede brexit, nebo se stane brexit jeho zkázou,“ stojí v článku.

Johnsonova cesta k moci: jak se z Ala stal Boris, budoucí premiér Velké Británie Číst článek

Americký deník The New York Times novému lídrovi britských konzervativců zase předpovídá náraz s realitou. „Mistra politického divadla a citovatelných bonmotů zbožňují konzervativci, kteří jsou odhodláni odejít z Evropské unie nehledě na následky. Přesto jeho pověst novináře, zákonodárce, londýnského starosty a ministra zahraničí ukazuje spíš než na úspěch na chvástání se a pohrdání těžkou prací, poctivostí nebo pravdou,“ popisuje v článku deník.

Australský server The Australian v jednom z komentářů řeší, jaké výzvy na Borise Johnsona okamžitě po nástupu do úřadu čekají. „Pro muže, jehož pracovní morálka je často zpochybňována, je to dlouhý list,“ stojí v článku, který pokračuje popisem toho, co na lídra konzervativců čeká ve spojení s brexitem bez dohody.

Al-Džazíra v komentáři rozebírá, co od Johnsona čekat. „Stejně jako Trump, Johnson je politik, který nezná mezí,“ začíná text, který se na vztahy s USA zaměřuje i dále: „Zoufale se chce s USA sblížit. Říká, že se chce prioritně setkat s Trumpem a bavit se o obchodu.“