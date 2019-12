‚Není ideální, ale rozhodně lepší než Corbyn.‘ Johnson obhájil i ve své čtvrti Uxbridge

Stejně jako celá Konzervativní strana, i její lídr Boris Johnson nakonec ve volbách triumfoval. Svůj mandát obhajoval ve volebním okrsku na předměstí Londýna, kde ho na souboj vyzval pětadvacetiletý labourista Ali Milani. Ve čtvrti Uxbridge natáčel ve volební den zpravodaj Radiožurnálu ve Velké Británii Jaromír Marek. Od zpravodaje z místa Uxbridge 10:24 13. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boris Johnson vychází z volební místnosti | Foto: Dylan Martinez | Zdroj: Reuters

„Rozhodoval jsem se těžko. Ani jeden z lídrů není žádná sláva. Jsem demokrat a věřím, že politici by měli vyplnit to, co si lidé přáli – brexit. Volím Borise, protože pro mě představuje kontinuitu,“ svěřil se Radiožurnálu Brian. Na dlouho se nezastavil, pospíchal do auta.

I další z voličů v půl čtvrté odpoledne vhodil do volební urny lístek s Borisem Johnsonem. „Je to pro mě lepší volba. Ani Boris není ideální, ale rozhodně je lepší než Corbyn. Toho bych nevolil, ani kdyby to byl poslední politik na zeměkouli,“ hodnotí Roger.

Rovněž jeho partnerka Margharet prý při volbě měla jasno: „Pravidelně volím konzervativce. Neměla jsem co řešit.“

Byť se čekalo, že volby v městské části Uxbridge rozhodne především spor o výstavbu třetí ranveje na nedalekém letišti Heathrow, které není v mlze vidět, ale je neustále silně slyšet, i tady nakonec dominovala velká politika. Ranvej neranvej, voliči se rozdělili na příznivce a odpůrce premiéra a vládní politiky.

„Bylo to jednoduché rozhodování. Boris je lhář a reprezentuje pro mě všechno, co se mě na naší zemi nelíbí: nečestnost a sobectví. Labouristé pro mě představují šanci a nový začátek. Vnímám volby jako volbu mezi sociálním státem a noční můrou,“ řekl Bob.

Dvanáctitisícová městská část je známá především tím, že zde končí jedna z linek londýnského metra. Nebylo zvykem, aby se při volbách těšila takové pozornosti jako teď. Důvod byl jasný: premiér, který zde obhájil svůj poslanecký mandát, a vyzyvatel, který jej o něj chtěl připravit.

„Rozdíly mezi oběma kandidáty byly před volbami velmi těsné. K volbám se přihlásila řada mladých lidí, studentů. Jsem zvědav, jak to celé dopadne. Je to velmi vzrušující, když víš, že se hraje opravdu o hodně,“ hodnotil ve čtvrtek odpoledne Stan.

On sám volil labouristu Aliho Milaniho. Překvapení se ale nakonec nekonalo. Boris Johnson své poslanecké křeslo obhájil.

