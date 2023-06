Kollár válčí s jednou z matek svých dětí. Veřejně propírané facky a alimenty mohou ohrozit jeho partaj

Předseda slovenského parlamentu a šéf hnutí Sme rodina Boris Kollár přiznal, že před jedenácti lety dal „pár facek“ Barboře Richterové. Matka jeho dvou dětí po něm podle jeho verze události měla hodit na vzdálenost přes pět metrů jejich syna. „Přiznávám se, že jsem jí dal pár facek. Mohla ho zabít, byl batole,“ popsal emotivně. Sme rodina se před volbami drží těsně nad pětiprocentní hranicí a soukromé spory jejího předsedy ji mohou poškodit. Bratislava 17:00 21. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda slovenského parlamentu Boris Kollár | Zdroj: TASR / Profimedia

Kollár čelí stížnostem bývalé přítelkyně od loňského roku, kdy se jim narodil druhý syn. Richterová si veřejně posteskla, že se předseda parlamentu vůbec nezajímá o své dva syny, které s ní má. V rozhovoru pro bulvární Nový Čas si postěžovala i na výši alimentů.

„Dostávám 1500 eur na každé dítě. Jen Andrea Heringhová má víc – 4000. Když jsem se zeptala proč, odpověděl, že mi do toho nic není. Výživné mi platí v devadesáti procentech případů v hotovosti,“ popsala s tím, že už jí suma nestačí a požaduje dvojnásobné zvýšení na celkem 6000 eur (více než 140 tisíc korun).

Kollár by se podle svých slov se syny rád setkával, ale nikoliv pod dozorem Richterové. Bude proto žádat střídavou péči. „Barbora Richterová dostává na dvě děti 3000 euro, dostala rodinný dům s bazénem, nemusí platit hypotéku a synovi Arturovi platím drahou americkou školu. Když soud určí, že mám platit 6000, budu je platit,“ prohlásil Kollár na tiskové konferenci.

‚Bylo to jen jednou‘

Richterová šla ale ještě dál a všem 150 poslancům slovenského parlamentu rozeslala dopis, v němž uvádí, že ji pronásledují různé automobily a vyslovila podezření, že ji Kollár nechal sledovat tajnou službou.

Až to nakonec vyprovokovalo šéfa partaje Sme rodina k reakci. „Každý den se na sociálních sítích vulgárně vyjadřuje o mně, mé matce, mých dětech, rasisticky se vyjadřuje o mých dětech s Andreou Heringhovou. Útrpně jsem to snášel a nereagoval,“ uvedl předseda parlamentu na úterní tiskové konferenci.

A předložil svou verzi incidentu, ke kterému mělo dojít v roce 2012 v jeho vile v Miami. „Ano, přiznávám se, že jsem jí dal pár facek za to, že hodila moje dítě na vzdálenost přes pět metrů, čímž ho mohla zabít. Bylo to jen jednou a byl jsem v takovém emočním vypětí, v takovém šoku, že jsem nevěděl, co mám dělat. Dnes můžu říci, že se za to s odstupem času stydím,“ popsal Kollár.

Tvrdil, že Richterovou nikdo nemusel ošetřovat. „Těch pár facek si zasloužila, to dítě už dnes nemuselo žít,“ uvedl.

Na tiskové konferenci jej doplnila i zpěvačka Patrícia Vitteková, která byla u celého incidentu spolu se svým manželem fotbalistou Róbertem Vittekem a Kollárovu verzi vesměs potvrdila. Novinářské otázky Kollára nakonec dohnaly k slzám a z tiskové konference odešel.

Kolik má vlastně dětí?

Kollár je známý extravagantním životním stylem, jehož detaily slovenský bulvár často rozebírá. Ze svého životního stylu si dělá legraci. „Je to jen název, který vyjadřuje tuto vlast a ne moje děti a mou nestandardní rodinu,“ komentoval před lety název své partaje.

Ještě donedávna se mělo za to, že má dvanáct dětí s celkem deseti ženami. Pak ale vyšlo najevo, že s novou přítelkyní Laurou Vizváryovou čeká další a že má ještě dvě dosud nepřiznané děti s Ľudomilou Kudriovou.

Po miamském incidentu v roce 2012 Kollárův vztah s Richterovou neskončil. Přestože mezitím zplodil ještě další děti s jinými ženami, často se s ní ve společnosti objevoval. Loni k dnes jedenáctiletému Arturovi přibyl druhý syn Aaron.

„Byla jsem ve druhém trimestru, když jsem se dozvěděla, že má další dvě děti. Bůhví, kolik jich ve skutečnosti má,“ uvedla nedávno pro slovenský bulvár Richterová.

Předseda slovenského parlamentu by tak měl být otcem minimálně patnácti dětí, které zplodil s dvanácti ženami.

Ohrožení Sme rodiny

Na tiskové konferenci si Kollár zaspekuloval, že by za vyjádřeními Richterové mohly být snahy o očernění jeho osoby i celého hnutí Sme rodina v rámci předvolební kampaně. „Ptám se, je to boj o výšku odškodnění, nebo jde o očerňování? O kampaň vůči mně a hnutí Sme rodina?“

Slovensko totiž čekají 30. září předčasné parlamentní volby a Sme rodina už se těšila na to, jak bude u skládání budoucí vlády, ať už volby dopadnout prakticky jakkoliv. Kollár má totiž pověst politika schopného se dohodnout s kýmkoliv.

Je připraven vládnout se středopravicovými stranami jako v padlé vládě Eduarda Hegera i s levicovým Hlasem Petera Pellegriniho. Otázkou je, jestli je možná i spolupráce s Ficovým Smerem či postfašistickou Republikou.

Před minulými volbami v únoru 2020 sice Kollár ze spolupráce Smer vyloučil, nyní na jednu stranu například říká, že si nedovede představit povolební spolupráci s Republikou a podobnými slovy hodnotí i Smer. „Na každé straně něco najdete. Důležité je po volbách spojovat a nerozdělovat,“ dodává však.

Mnohá hlasování v parlamentu navíc ukazují, že mezi Sme rodinou a Smerem nejsou nepřekonatelné příkopy. Kollárovi poslanci například nehlasovali pro vydání Fica k trestnímu stíhání.

Z nedávného průzkumu agentury NMS ale vyšlo, že má Sme rodina velmi malé volební jádro přesvědčených voličů na úrovni 1,6 procenta. Z dlouhodobých měření vychází lehce nad pětiprocentní hranicí.

Jak ale upozornil sociolog Martin Slosiarik, voliče Sme rodiny tak může vyvést z míry i událost tohoto typu a partaj snadno přijít o podporu.

„Elektorát Sme rodiny je silně přítomný na sociálních sítích, kde má přístup k takovým informacím bulvárního charakteru. Do jisté míry je pro ně Sme rodina emotivní volbou, protože Boris Kollár je dokáže zaujmout,“ popsal pro SME.