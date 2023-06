Slovenský parlament bude hlasovat o odvolání Kollára kvůli facce partnerce. ‚Ženy se nebijí,‘ zní z opozice

Slovenský parlament bude jednat o odvolání svého předsedy Borise Kollára. Důvodem je jedenáct let starý incident, při kterém Kollár fyzicky napadl svou partnerku. Šéf Národní rady a lídr strany Sme rodina přiznal, že Barboru Richterovou zfackoval. Jako důvod uvedl ochranu svého syna a opakovaně prohlásil, že by to udělal znovu.

Bratislava 16:18 28. června 2023