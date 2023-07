Slovenští poslanci přesunuli hlasování o odvolání Kollára na středu, nesešli se v dostatečném počtu

Slovenský parlament neotevřel schůzi k odvolávání svého předsedy Borise Kollára. Do jednacího sálu nepřišel potřebný počet poslanců. Kollár čelí kritice za to, že před víc než deseti lety fyzicky napadl svou partnerku Barboru Richterovou a opakovaně prohlašuje, že by to v případě potřeby udělal znovu.

