Ruského opozičníka Němcova celý rok před vraždou sledoval agent FSB, zjistili investigativci

Agent tajné služby FSB Valerij Sucharev sledující ruského opozičního politika patřil k týmu, který se specializuje na vraždy politických odpůrců Kremlu. Sledoval i Alexeje Navalného před jeho otravou, zjistil investigativní tým BBC, týdeníku Insider a analytické skupiny Bellingcat.

Boris Němcov, někdejší místopředseda ruské vlády z 90. let a soupeř Vladimira Putina, byl zastřelen v únoru 2015 nedaleko Kremlu. Vrah na něj spustil palbu v okamžiku, kdy se Němcov vracel domů z večeře. Na místě vraždy kriminalisté nalezli šest nábojnic – čtyři kulky zasáhly politika, jeho společnice vyvázla bez zranění.

V červnu 2017 byla za vraždu Němcova odsouzena pětice Čečenců v čele s vykonavatelem Zaurem Dadajevem. Za spolupachatele označil soud bratry Anzora a Šadida Gubaševovy a dále Chamzata Bachajeva a Tamerlana Eskerchanova, kteří podle obžaloby zajistili zbraň a Němcova před vraždou sledovali.

Otázka, kdo si vraždu Němcova objednal, zůstala nezodpovězena.

Z výpisů rezervací ve vlacích a letadlech, které investigativci získali, nyní vyplývá, že agent jménem Valerij Sucharev doprovázel Němcova na nejméně třinácti cestách po Rusku. Naposledy 17. února, deset dní před tím, než byl opoziční politik zastřelen.

FSB je hlavní ruskou bezpečnostní agenturou, přičemž jedním z jejích úkolů je hlídat vnitropolitické hrozby Kremlu, včetně sledování pohybu lidí po celé zemi.

Úniky z databáze

Všechny rezervace letů a vlaků jsou zaznamenány v databázi FSB nazvané Magistral, databáze však zachycuje nejen pohyb sledovaných osob, ale je v nich k dohledání i pohyb samotných agentů.

Data z letů a cest vlakem získali investigativci přes ruský černý trh s informacemi. Uvádí, že jim k informacím dopomohli zkorumpovatelní úředníci, kteří mají do Magistralu přístup.

Díky tomu tak mohli porovnat Němcovovy cesty, které většinou vedly z Moskvy do Jaroslavle – města 272 kilometrů na severovýchod od Moskvy, kde Němcov seděl v regionálním parlamentu. Agent Sucharev podle dat často dorazil o pár minut či hodin před Němcovem, takže jej mohl na místě snadno sledovat.

Když si například Němcov v létě 2014 pár minut po půlnoci koupil letenku do Novosibirsku, přesně o deset minut později si na to samé místo koupil let i Sucharev.

Sucharev měl stát i za pokusem o otravu Němcovova spolupracovníka Vladimira Kara-Murzy a později i dnes vězněného opozičního politika Alexeje Navalného, tvrdí tým investigativců.

Mluvčí Kremlu Dmitryj Peskov označil informaci o sledování Němcova za fabulaci, služba FSB na dotaz BBC nereagovala.