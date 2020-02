Pět let od vraždy Borise Němcova. U jeho památníku v Moskvě lidé drží nepřetržitou hlídku

Přesně před pěti lety, 27. února 2015, byl v centru Moskvy, na rušném mostě kousek od Kremlu, zavražděn opoziční politik Boris Němcov. Někdejší ruský vicepremiér v letech 1997 až 1998 a později ostrý kritik prezidenta Vladimira Putina. Už pět let na místě jeho vraždy hlídají dobrovolníci provizorní památník před nájezdy vandalů a extremistů. Od zpravodaje z místa Moskva 10:42 27. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Památník na místě, kde zastřelili Borise Němcova | Foto: Ivana Milenkovičová | Zdroj: Český rozhlas

Je kolem nuly a svítí slunce, takže i když fouká ledový vítr a pocitová teplota je mnohem, mnohem nižší, tak by se to ještě pořád dalo považovat za jednu z těch lepších hlídek, kterou tady na dohled od kremelských hradeb drží dobrovolníci. Ve dne v noci. V dešti, v mrazu, za horka. Nepřetržitě už pět let.

„První roky byly opravdu hrozné, když Putina oslavovali za Krym. Přicházeli sem takoví, co tvrdili: ‚Vy jste zrádci, jste najatí Američany‘. Plivali na ženské,“ vzpomíná na začátky hlídek na Velkém moskvoreckém mostě pan Grigorij Saksonov.

Na stráži se střídá s dalšími dobrovolníky prakticky od první chvíle, kdy začal přímo na místě vraždy Borise Němcova vznikat lidový památník. Poté, co portréty zavražděného opozičního lídra poničili stoupenci ruské krajní pravice, stejně tak květiny a svíčky, hlídají pietní místo bez přestávek. Naposledy se extremisté pokusili památník zničit loni v prosinci.

„Chápete, oni jsou v první řadě naštvaní, že tu jsou informace o tom, kdo to byl Boris Němcov. Že tu jsou jeho fotky. Přitahuje to i pozornost lidí, kteří dřív moc neznali Borise Němcova. Chtějí, aby lidé zapomněli,“ vysvětluje Irina Kulikovská, která pana Grigoriho doplňuje.

Ani ona ani Grigorij Saksonov bývalého ruského vicepremiéra a hlasitého kritika prezidenta Putina neznali osobně.

Smrt během hlídky

„Já tu bývám dva dny: úterky a čtvrtky. Jsem důchodce. Přicházím sem někdy kolem 6.15, jezdím prvním metrem. A střídají mě pak v osm večer,“ vysvětluje pan Grigorij. Jan dodává, je to prý lepší, než bývalo. Dřív tu stával na stráži i 18 hodin vkuse. „A co mám dělat? Chci něco dělat. Nemůžu vysedávat na gauči,“ říká.

Stejně tak i paní Irina chodí na most dvakrát týdně. „Když hlídkuje Grigorij. Obvykle přinesu teplou polévku, aby se trochu ohřál a odpočinul si.“

Oba už na mostě zažili několik vypjatých okamžiků. Pan Grigorij po jedné z hlídek dokonce skončil v péči lékařů, když ho extremisté napadli. „Měl jsem hlídku v noci. Polili mi věci nějakými výkaly, nějakou močí. Třikrát jsem pak musel všechno prát v pračce. Chrstli na mě i nějakou kyselinu. Teda ne přímo kyselinu, ale nic jsem neviděl. Volali jsme záchranku.“

Jak on i paní Irina připouštějí, velká část dobrovolníků je, stejně jako oni už v důchodu. Jednou z výjimek býval 36letý Ivan Skripničenko. Neznámý útočník ho v srpnu 2017 přímo během hlídky brutálně zbil. Na následky zranění později zemřel v nemocnici.

Jde o druhou tragickou smrt na tomtéž místě. Dva a půl roku poté, co chvíli před půlnocí, na dohled od kremelských hradeb zasáhlo Borise Němcova do zad několik výstřelů.

Za vraždu politika poslal soud do vězení na 11 až 20 let pětici rodáků z Čečenska. Ta nejpodstatnější otázka ze všech ale zůstává i po pěti letech nezodpovězená: a to kdo si vraždu Borise Němcova objednal.

Přejmenování náměstí

Ve čtvrtek ve tři hodiny odpoledne dojde k přejmenování pražského náměstí Pod Kaštany na náměstí Borise Němcova. Za účasti pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09), dcery Borise Němcova Žanny Němcovové a iniciátora petice za přejmenování Petra Kutílka (STAN).