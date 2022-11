Z ukrajinské Boroďanky zbyly ruiny. Místní trpí nedostatkem elektřiny a plynu, obávají se zimy

Boroďanka patří mezi nejvíce zničená města v ukrajinské kyjevské oblasti. Ruské bombardování tam po sobě na mnoha místech zanechalo jen rozvalené a ohořelé ruiny. I přesto se lidé do svých domovů vrátili a někteří se navíc pustili i do jejich oprav. Starosti jim ale dělá blížící se zima. Boroďanka 18:02 2. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boroďanka se nachází zhruba 50 kilometrů od Kyjeva. Před ruskou invazí v ní žilo okolo 13 tisíc obyvatel | Foto: Huchot-Boissier Patricia | Zdroj: Abaca Press / Reuters

V ukrajinské Boroďance se ozývají zvuky pracovních nástrojů. Lidé se snaží opravit poničené domy, u kterých je to aspoň trochu možné.

S kladivem v ruce tu pracuje také Andrij. „Opravy to úplně nejsou. Nevíme totiž, jestli to někdo nezboří. Spíš se snažíme, aby lidé měli kde složit hlavu. Někteří lidé šli bydlet ke svým rodičům, ale ti, co tu rodiče nemají, bydlí v místnostech velikých dva až tři metry,“ líčí Radiožurnálu.

Andrij ve městě s rodinou zůstal během ruské okupace. Bál se, že když odjede, tak ho po cestě zastřelí. Teď se sice o svůj život bát nemusí, starosti mu ale dělá nadcházející zima.

„Přichází zima a nikdo neví, co se bude dít. Nemáme elektřinu, světlo ani teplo,“ dodává.

S Andrijem na opravách domu pracuje Volodja. On má teď obavy z toho, že se bude opakovat ruská invaze z běloruského území.

„Nedej bože se to stane znovu a znovu a zase to tu zničí. Budeme to muset zase opravovat,“ vysvětluje Volodja.

,Nedá se to popsat slovy‘

Na rozdíl od Andrije Volodja před ruskou invazí z Boroďanky odjel. Na dvakrát přitom s sebou odvážel auto plné dětí. Těch je na ulicích zničeného města spousty. Hrají si na dětských hřištích nebo doprovázejí rodiče.

S tříletým synem na lavičce v parku sedí před ohořelými troskami panelového domu Katja. Do Boroďanky se vrátila v květnu.

„Když jsme sem přijeli, tak tu nebylo nic, ani dveře. Prostě jsem doufala, že tam bude všechno tak, jako že se druhý den vrátíme. Byli jsme mimo domov tři až čtyři měsíce. Je to strašné. Hromada skla. Slovy se to popsat nedá,“ říká Katja.

Po návratu se navíc musí vypořádat s nedostatkem elektřiny a plynu. Proto jídlo ohřívá na malé plynové bombě, a když chce doma zatopit, tak musí vstávat brzo, než dodávky elektřiny vypnou. I kvůli tomu raději nechce přemýšlet nad blížící se zimou.

„Možná budeme mrznout, ale doufáme, že občas zapnou elektřinu, abychom si mohli alespoň na chvilku zatopit,“ popisuje Katja.

Boroďanka se nachází zhruba 50 kilometrů od Kyjeva. Před ruskou invazí v ní žilo okolo 13 tisíc obyvatel. Ukrajina získala město zpět pod svou kontrolu na začátku dubna.