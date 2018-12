Po 14 letech v domě s elektřinou. Česko pomáhá do válkou zničené Bosny instalovat solární panely

Už ne při svíčkách a plynové lampě, ale s elektrickým osvětlením stráví letošní Vánoce 84letá Jelka Rodičová z obce Veliko Očijevo v západní Bosně. Elektřinu a teplou vodu má od letošního podzimu díky solárním panelům, které jí poskytla česká rozvojová pomoc. Její vesnice byla od dodávek proudu odpojena od války v Bosně a Hercegovině v 90. letech. Česká rozvojová agentura letos v bosenském Drvaru zajistila panely pro 20 domů. Drvar 6:42 24. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Paní Jelka Rodičová před svým domem v západní Bosně. | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas Plus

Bez proudu bydlela Rodičová ve svém domě 14 let. Válka totiž zničila elektrické vedení do obce a rozvodná společnost ho tam už nikdy nezavedla.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Po 14 letech v domě s elektřinou. Do válkou zničené Bosny pomáhá Česko instalovat solární panely. Natáčel Pavel Novák

S manželem uprchli z domova v roce 1995, o devět let později se však - podobně jako další místní Srbové - rozhodla vrátit.

Dům našli v dezolátním stavu. Vnitřek byl vykradený, seník, kde měli krmení pro krávy, spálený. Podle paní Jelky škodu způsobili Muslimové a Chorvati, kteří krajem prošli.

„Elektrické vedení, které tu bylo před válkou, bylo všechno zpřetrhané. Přijeli nám pomoci dva synové. Opravili jsme střechu a strop. To všechno spadlo. Jestli to způsobil granát, nebo jen vítr, to se dá těžko říct,“ vzpomíná Jelka Rodičová.

Bosna, nová zastávka na cestě na Západ? Chudou zemi testují migranti a žádosti o azyl Číst článek

Podle Nebojšy Jovičiće, manažera Regionální rozvojové služby, nemá energetická společnost v Bosně ekonomický zájem na tom, aby v místních vesnicích znovu stavěla elektrické vedení. Jeho vybudování by totiž stálo asi milion korun.

Vzhledem k řídkému osídlení a věku obyvatel vesnic by se tak společnosti investice nevrátila. Proto na domy v odlehlých vsích instalují solární panely, které budou obyvatele zásobovat elektrickou energií a ohřívat jim vodu.

Energie za každého počasí

Panely vyrábějící elektřinu a teplou vodu se musejí dát na střechu, zeď nebo na zahradu, aby byly otočené na jihozápad. To zajistí největší využití sluneční energie. Přímý sluneční svit ale není podmínkou. Špatné počasí proto na jejich fungování vliv nemá.

‚Juden‘ a hákový kříž. Bosenští Židé odsoudili antisemitské graffiti, žádají trest pro viníky Číst článek

Letos přistály solární panely dodané v rámci české rozvojové pomoci na střechách 20 domů, včetně toho paní Rodičové. Panely stačí zásobovat energií všechny běžné domácí spotřebiče, zajistí i ohřev vody.

Každý z 20 domů, kterým Česká rozvojová agentura pořídila solární panely, získává ze Slunce tři kilowatty. K tomu si může ohřát až 200 litrů vody.

V nadcházejícím roce přibudou solární panely financované z české rozvojové pomoci na dalších 20 domech v zapadlých vesnicích Bosny.

Už loni dodala Česká rozvojová agentura panely pro ohřev vody pro nemocnici v Mostaru a základní školu v bosenském Petrovci.