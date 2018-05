'Zavraždili jste mi syna. Spravedlnost pro Davida!' Podivná smrt mladíka otřásá Bosnou

Jeho tělo našli v řece. Bylo poseté ranami, přesto úřady řekly, že šlo o nehodu. Podivná pitva a ještě podivnější policejní vyšetřování rozpoutaly divokou bouři, která ohrožuje vládu a k rakvi Davida Dragičeviće přivedla i prezidenta. „Zavraždili jste mi syna, chci pravdu a spravedlnost!“ prosí Davidův otec v čele davu protestujících. Prosí každý večer, ale zatím marně – už přes 40 dní. Banja Luka 7:00 6. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Na prvního máje bývá v centrech evropských měst rušno. Ani uprostřed Banja Luky, metropole bosenské Republiky srbské, tomu letos nebylo jinak. Také tam, na náměstí Krajiny, létaly pěsti do vzduchu. Jenže místo politických proklamací tu zněla píseň mladého člověka, který už nežije.

ROZDĚLENÁ BOSNA A HERCEGOVINA Daytonské dohody, které v prosinci 1995 ukončily bosenskou válku, rozdělily Bosnu a Hercegovinu na dvě entity: Federaci Bosny a Hercegoviny (FBiH), která je většinově bosňácká, a Republiku srbskou (RS), kterou většinově obývají Srbové. Hlavním městem celého státu je oficiálně Sarajevo (západní Sarajevo pro FBiH a východní Sarajevo pro RS), ale faktickým hlavním městem Republiky srbské je Banja Luka, kde sídlí i většina vládních úřadů.

„Davida zavraždili. Zajímají mě jména! Hledáme pravdu a spravedlnost,“ volá do mikrofonu tmavovlasý muž středního věku. Na zádech má nápis „Když se nespravedlnost stane zákonem, tvojí povinností je odpor“. A na hrudi černobílou tvář svého syna.

Davidu Dragičevićovi bylo 21 let, když se po něm zničehonic slehla zem. Za šest dní ho vyplavila řeka, zbitého a bez známek života.

Tmavovlasý muž se jmenuje Davor Dragičević a zarmoucená slova k sobě skládá zdánlivě klidně. I tak v nich zvoní zoufalství a vztek: „Přesekli jste příběhy, slzy, smích, přesekli jste jeden život, pánové. Zavraždili jste mi syna. Zavraždili jste Davida jednou, ale podruhé už se vám to nepovede.“

Kolem stojí další lidé v tričku s Davidovým obličejem a ještě mnohem víc jich je tu jen tak, „v civilu“. Davidovi vrstevníci i střední věk, šedovlasí i malé děti. „Před ulicí neutečeš, každý problém tě dostihne, přežijou jenom ti nejsilnější, jenže těch je málo,“ zpívají nahlas spolu s reproduktorem. Tuhle písničku, Klinac iz geta (Kluk z ghetta), nahrál před časem právě David Dragičević.

Jeden z četných pouličních protestů pod heslem "Spravedlnost pro Davida", 21. dubna v centru Banja Luky. Demonstrace se zúčastnilo několik tisíc lidí z měst po celé zemi: přijeli ze Sarajeva, Tuzly, Zenice, Prijedoru, Modrice a mnoha dalších. | Foto: AFP | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Stejná scéna se na banjaluckém náměstí Krajiny opakuje už přes 40 dní. Zní stejně hlasitě, odmítá utichnout; třeba předminulou sobotu, 21. dubna, se tu sešly tisíce lidí ze všech koutů země. A facebookové skupině Pravda za Davida (Spravedlnost pro Davida), která je všechny spojuje, pořád přibývá členů; už jich je přes 160 tisíc, včetně mnoha lidí zpoza hranic.

Smrt Davida Dragičeviće je totiž dost možná tou nejsledovanější kauzou dnešní Bosny a Hercegoviny. A není divu.

David Dragičević - Klinac iz geta:

Zmizel nad ránem

David Dragičević, jedenadvacetiletý student elektrotechniky a IT, velký milovník hudby a básník, zmizel 18. března nad ránem: kamery ho naposledy zachytily právě na náměstí Krajiny, jak mluví s dvojicí mužů, která se mu pak vydává v patách.

Když David dlouho nebral telefon, jeho rodiče začali mít strach. O čtyři dny horečného – a neúspěšného – pátrání později už nabízeli odměnu 100 tisíc bosenských marek (přes 1,3 milionu korun) za informaci, která jim pomůže najít jejich syna, a do hledání Davida se kromě jeho rodiny a přátel zapojili lidé z celé Banja Luky.

Davor a Suzana Dragičevićovi zároveň žádali policii, ať vezme v potaz zprávu, kterou David poslal v noc svého zmizení: jestli se mu něco stane, psal, může za to jistý konkrétní muž (jméno nebylo zveřejněno, pozn. red.).

Naděje Dragičevićových rozdrtil 24. březen, kdy se Davidovo tělo našlo v řece pod pevností Kastel, sotva pár set metrů od náměstí Krajiny. Pitva pod vedením patologa Željka Karana uzavřela, že se mladík utopil, ačkoli na jeho těle konstatovala četné hematomy, a policie veřejnosti oznámila, že příčinou smrti je podle vyšetřovatelů „nehoda“. A nejen to.

'Vraždili zločinci, kteří nám vládnou'

Tiskovou konferenci vedl Darko Ilić, ředitel Útvaru pro organizovaný a těžký zločin Ministerstva vnitra Republiky srbské. Ilić novinářům sdělil, že policie v kapsách Davidova oblečení našla věci ukradené v jednom z banjaluckých domů a že David pravděpodobně krátce po 3.42 spadl do řeky Crkvena, kde se utopil. Crkvena se pod pevností Kastel vlévá do většího Vrbasu a tělo objevili právě u soutoku.

Mnoho obyvatel Banja Luky v čele s Davidovými nejbližšími to ovšem viděli a dodnes vidí úplně jinak. Jsou přesvědčení, že Davida zavraždili – a že v tom navíc hrála roli právě policie. Tvrdí, že skutečnými vládci Banja Luky je místní podsvětí, především narkomafie, která má svoje lidi nejen venku na ulicích, ale také uvnitř kanceláří policistů, politiků i soudců. Tvrdí, že se zločinci Davida snažili získat na svou stranu, protože ho hodně místních mladých znalo, věřilo mu a mělo ho rádo, a že David vzdoroval. Tvrdí, že smrt přišla jako pomsta a zúčtování.

Spravedlnost pro Davida, den 21:

Už 25. března se stovky Bosňanů poprvé shromáždily na náměstí Krajiny – a od té doby jsou tam každý den. „Tohle je pokojná občanská okupace. Mír a důstojnost, bez politiky, víry nebo národa. Jsme lidé, chceme jen spravedlnost a pravdu,“ opakují večer za večerem. Dožadují se nejen spravedlnosti pro Davida. Chtějí trest za všechny promlčené vraždy, za zločiny úřadů, za korupci, která jako mor prorostla mocí Republiky srbské a nevyhnula se ani prezidentovi Miloradu Dodikovi.

Prezident u rakve a druhá pitva

Není divu, že živelný odpor veřejnosti politické špičky znervóznil. Prezident Dodik už 27. března jednal nejen s ministrem vnitra Draganem Lukačem, ale navštívil také Davidova otce Davora.

Prezident Republiky srbské Milorad Dodik. | Foto: AFP | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Výsledek? Ministr Lukač prohlásil, že policie nikdy netvrdila, že oběť do řeky spadla sama, jen že se utopila, a že ani z vloupání nikdo nikoho neobviňoval. Prezident Dodik uznal, že tu možná byla jistá „nehezká“ prohlášení, ale zároveň z Bělehradu povolal jednoho z nejlepších soudních lékařů Ivicu Milosavljeviće, aby zopakoval pitvu. A Policie Republiky srbské zdůraznila, že případ konzultovala s americkou FBI, podle níž policisté „dělají vše, co je v jejich moci“.

„Okupace“ na náměstí Krajiny však pokračovala dál. Davida pohřbili v sobotu 7. dubna na místním hřbitově za účasti nejen rodiny, přátel a mnoha dalších Banjalučanů, ale také prezidenta Dodika. Ten si tak mohl vyslechnout emotivní slova Davora Dragičeviće: „Vrazi mého Davida, sledujete mě těma krvavýma, nelidskýma očima! Jen se dívejte dál. Já vás znám, ale vy mě ne! Ať ti je země lehká, syne můj.“

Pohřeb Davida Dragičeviće (7. dubna 2018):

Pár dní nato zveřejnily úřady Republiky srbské výsledky pitevní zprávy. Původní zpráva doktora Karana (celé znění zde) uvádí jako čas smrti 18. března ve čtyři hodiny a jako bezprostřední příčiny smrti utopení a krevní podlitiny na hlavě a tělu. „Násilná smrt“, konstatuje závěrem, ale už neupřesňuje, zda šlo o cizí zavinění, sebevraždu nebo nehodu.

S tímto dokumentem zajímavě kontrastují nálezy plukovníka Milosavljeviće. Ten konstatoval, že Davidovo tělo leželo ve vodě od dvou do maximálně čtyř dní a že násilná smrt nastala bezprostředně po pádu do vody – což znamená, že David Dragičević s největší pravděpodobností nezemřel 18. března, ale žil ještě nejméně den po svém zmizení. Četné rány a podlitiny na mladíkově těle naznačují, že ho před smrtí surově bili.

Rána na solar před volbami

Davor Dragičević od samého začátku zdůrazňuje, že do smrti svého syna nechce zatahovat politiku. Opakuje, že na náměstí Krajiny neorganizuje demonstrace ani protesty, ale okupaci, že odmítá jakékoli násilí a že chce jedině pravdu a spravedlnost. Nicméně navzdory tomu je z případu už dávno politikum – a vzhledem ke kontextu to sotva koho překvapí.

„Nemáme teď žádný prvek zločinu, za který bychom mohli někoho předvést a jakkoli ho obvinit z toho, že způsobil Davidova zranění. Nikdo z policie nic neskrývá,“ zapřísahal se v půlce dubna ministr vnitra Lukač. Přesto 19. dubna vyměnil vyšetřovací tým a rozkázal Útvaru pro organizovaný a těžký zločin, aby případ okamžitě předal Ředitelství kriminální policie. A stalo se tak pouhé hodiny poté, co se prezident Dodik znovu sešel s Davidovým otcem.

Je to 'rána na solar' pro ministra Lukače, soudí politolog Srdjan Puhalo, jehož oslovil Balkan Insight. A zároveň Dodikova sebeobrana, protože Bosnu a Hercegovinu čekají letos na podzim velké volby: jak do celostátního parlamentu a Předsednictva Bosny a Hercegoviny, tak na prezidentský post a do parlamentů obou státních entit, Republiky srbské i Federace Bosny a Hercegoviny.

„Dodik měl zjevně pocit, že ho ten případ ve volebním roce může poškodit, proto sáhl k tomuto kroku – a proto se také objevil na jednom z protestů, před úřadem státního zastupitelství v Banja Luce (23. dubna),“ říká politolog Puhalo. Myslí si také, že kauza David Dragičević má velkou moc podzimní volby ovlivnit a že to vláda moc dobře ví. „Zkoušeli ty protesty kompromitovat tím, že zveřejnili nařčení, že protesty organizují zahraniční tajné služby. Jenže to jim neprošlo,“ poznamenal.

"Bratři Bosňáci, Srbové, Chorvati, bratři muslimové, pravoslavní, katolíci, sjednoťte se! Nastal čas na nové zasedání v Jajcích (slavné jednání, které v listopadu 1943 rozhodovalo o poválečném uspořádání státu a položilo základy Titovy Jugoslávie, pozn. red.). Spravedlnost pro Davida, pro Djenana, pro všechny naše děti. Dost už se jich naotravovali nenávistí. Teď je taky brutálně vraždí. Pryč s tyrany vlastního národa. Zničili všechno, čeho se v posledních 25 letech dotkli. Nejdřív přišli popové, pak děla, pak zloději. Zůstaly po nich jen jámy, masové hroby, rozkradené firmy, okradení a zoufalí lidé. Ani jedno opravdové lidské slovo jsme od nich za uplynulých 25 let neslyšelo. Ani jedno jediné. Jenom slova nenávisti. Ale už toho bylo dost! Ty jejich podvody už nebudu akceptovat. NE." (Jeden ze záplavy příspěvků ve skupině Pravda za Davida, 4. května 2018). | Foto: Zoran Tadić | Zdroj: Repro Pravda za Davida / Facebook

Na konci dubna státní zastupitelství zopakovalo, že na vyšetřování Davidova úmrtí pracuje „dnem i nocí“, že na něm pracuje celý tým žalobců a vše pečlivě dozoruje nejvyšší státní zástupce. Přesto nezveřejnilo žádné nové nálezy ani informace.

Podle starosty Banja Luky Igora Radojičiće chtějí všichni obyvatele města znát pravdu. Je otázkou, zda této touze jakkoli vyjde vstříc zvláštní zasedání parlamentu Republiky srbské. To se plánuje na 10. května, tedy na příští čtvrtek, a má se zabývat výlučně případem Davida Dragičeviće.

Zatím můžeme čekat jenom to, že na náměstí Krajiny bude dál večer co večer znít Davidův Klinac iz geta. Jak Davidův otec řekl pro chorvatský Večernji list: „Pokračujeme až do konce. Později budu syna oplakávat, ale teď musím bojovat.“

"Můj syn, moje síla, bojuju za tebe, SPRAVEDLNOST pro Davida" (připnutý příspěvek na facebooku Davora Dragičeviće):