Policie v Bosně zablokovala konvoj s migranty, rozhořčená vláda mluví o převratu

Ministr bezpečnosti Bosny a Hercegoviny Dragan Mektić obvinil policii Hercegovsko-neretvanského kantonu z pokusu o převrat. Mělo k němu dojít tím, že místní policie zabránila konvoji s migranty dojet do kantonální metropole Mostaru, informuje server Balkan Insight. Sarajevo 12:34 23. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uprchlíci za dohledu bosenské policie vycházejí z autobusu v uprchlickém centru v Salakovci poblíž Mostaru (18. května 2018). | Foto: Dado Ruvić | Zdroj: Reuters

Policie v jihozápadní Bosně v pátek ráno zastavila pět autobusů s více než 270 migranty a uprchlíky, mířícími ze Sarajeva do azylového centra Salakovac u Mostaru. Cestu museli přerušit ve městě Konjic mezi Sarajevem a Mostarem.

Hercegovsko-neretvanský kanton totiž s převozem migrantů nesouhlasí; jeho představitelé o něm prý navíc vůbec nevěděli. Místní bezpečnostní složky proto konvoj vrátily z Konjice do průsmyku Ivan Sedlo na administrativní hranici autonomní oblasti.

„Tuto operaci jsme spolu s ministerstvem vnitra sarajevského kantonu připravovali dva dny. Promysleli jsme každý detail. Jsem v šoku a nevím, co to má znamenat,“ stěžuje si ředitel bosenské cizinecké služby Slobodan Ujić, který trvá na tom, že představitele Hercegovsko-neretvanského kantonu o celé akci předem informoval.

‚Nelegální, protiústavní‘

Ministr bezpečnosti Mektić prohlásil, že rozhodnutí hercegovsko-neretvanských úřadů je de facto pokus o převrat. „Pokud nějaký policejní komisař brání státním institucím v tom, aby plnily své ústavní povinnosti, je to podle mého názoru něco jako převrat. Pro ústavní řád státu je to rána,“ řekl doslova Mektić.

Bakir Izetbegović, který v tříčlenném kolektivním předsednictvu Bosny a Hercegoviny zastupuje Bosňáky, odmítl událost označit za převrat, počínání policie ale podle něj určitě nebylo podle zákona.

„Je to nelegální a protiústavní. Nezůstane to bez odezvy,“ prohlásil Izetbegović a dodal, že bude informovat prokuraturu. Ministr bezpečnosti Mektić sdělil, že úřady budou migrantům až do vyřešení situace na místě poskytovat jídlo, vodu a lékařskou péči.

Fotogalerie (14)







Migranti v Bosně

Bosnou a Hercegovinou prochází na cestě do západní Evropy stále více lidí. Zatímco vláda se zabývá řešením tohoto problému, nedaleko sarajevské radnice si skupiny migrantů a uprchlíků zřídily improvizovaný tábor.

Bosna, nová zastávka na cestě na Západ? Chudou zemi testují migranti a žádosti o azyl Číst článek

V roce 2015 putovaly po takzvané „balkánské trase“ stovky tisíc migrantů, kteří se snažili dostat do západní Evropy. Bosna se ale v tomto pomyslném koridoru nenacházela, od března 2016 je navíc pro běžence v podstatě uzavřený.

Od té doby migranti hledají nové trasy z Turecka a Řecka do západní Evropy přes Černou Horu, Albánii, Srbsko a teď i Bosnu, uzavírá server Balkan Insight.

Text vznikl pro pořad Svět ve 20 minutách Českého rozhlasu Plus.