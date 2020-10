V Bosně zatkli dva Srby viněné z vraždy 78 bosňáckých civilistů za války v 90. letech

Amerikanista: Vsadil bych na vítězství Trumpa. I kdyby ale nakrásně vyhrál, politická změna přijde

„Trump bude co nejvíce tlačit na to, aby vytvořil dojem, že právě on volby jednoznačně vyhrál a teď se mu je někdo snaží ukrást. Bude zpochybňovat způsob sčítání hlasů, můžeme proto očekávat chaos.“