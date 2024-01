Bouře a silné mrazy ochromily kampaň před pondělními republikánskými primárkami v Iowě

Kvůli hustému sněžení a silnému větru zrušilo letiště v Chicagu přes tisíc spojů. V Des Moines, hlavním městě státu Iowa, kde se odehrají první republikánské primárky, napadlo 10 cm sněhu. Jinde v Iowě ale také až 30 cm.

Hlavní konkurenti exprezidenta Donalda Trumpa, floridský guvernér Ron DeSantis a bývalá guvernérka Jižní Karolíny Nikki Haleyová, odvolali kvůli počasí několik mítinků. Podmínky na silnicích jsou totiž podle iowské policie extrémně nebezpečné.

Špatné počasí se může projevit i na účasti voličů v primárkách. V pondělí má být v Iowě až 21 pod nulou.

If there were ever a weather-related wildcard that could affect the outcome of the Iowa caucuses, you gotta figure it’d be this year. A once-in-a-decade blizzard is underway now. And on caucus night, it’ll literally be dangerously cold. Can old people go out in -17 temperatures?? pic.twitter.com/pXl2HPc0cB